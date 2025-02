Crin Antonescu a subliniat că punctul 8 de la Timișoara, una dintre revendicările importante ale Revoluției din 1989, nu a fost aplicat, dar consideră că încă există șansa de a elimina influențele nocive din politică și de a clarifica cine controlează cu adevărat România.

Candidatul comun al coaliţiei de guvernare a ridicat problema prezenței unor persoane susținute de servicii sau de diverse interese obscure în funcțiile cheie ale statului. În opinia sa, dacă punctul 8 de la Timișoara ar fi fost implementat, România s-ar fi concentrat mai mult pe programe și proiecte de viitor, cum ar fi educația, medicina și inteligența artificială, în loc să fie prinsă în discuții despre trecut și influențe externe.

„Unde am fi ajuns dacă am fi avut punctul 8 de la Timişoara? Am mai fi vorbit despre înţelepciunea rusească, am mai fi avut candidaţi cu burse în Occident pe vremea comunismului, suspect susţinut de rezervişti protocronişti? Nu cred.

Am fi vorbit despre programe, despre proiecte de ţară, despre educaţie, inteligenţă artificială, medicină, viitor. Nu despre cai, plug şi conducte de apă cu China”, a spus Crin Antonescu într-o postare realizată recent.