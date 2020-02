În asta intră și creșterea pensiilor, promisă de guvernarea anterioară. Despre acest subiect, prim-ministrul a evitat să discute în profunzime, dar a specificat că banii sunt prevăzuți deja în buget.

Într-un interviu acordat ziare.com, premierul a precizat că vor ține cont de creșterea economiei și vor face analize serioase înainte de a majora aceste pensii cu 40%.

”Am prezentat legea bugetului de stat, raspunsurile sunt acolo. Am spus ca vom avea o crestere realista de 4%, sunt venituri realiste si cheltuieli dimensionate in functie de ele. Nu putem sa nu tinem cont de evolutia economiei, trebuie sa urmarim ritmul de colectare a veniturilor, am prevazut banii in buget si, daca economia merge bine, se poate face cresterea pensiilor.”, a spus premierul.

Economia trebuie să aibă un ritm de minimum 4% pe anul în curs

Întrebat ce va face când vor iesi la pensie primii „decretei”, Ludovic Orban a declarat că nu vor modifica Legea pensiilor.

”Legea bugetului de stat si a asigurarilor sociale de stat se construiesc pe legile in vigoare care genereaza obligatii. Nu ne-am angajat sa modificam legea pensiilor pentru ca trebuie analize serioase, prognoze realiste.

Fiti convinsa ca vom lua deciziile care tin cont de toate aceste analize, studii, prognoze, de evolutia economiei romanesti. Noi ne dorim sa creasca veniturile romanilor, numai ca totul trebuie facut pe baza realista. Noi avem ca obiectiv realizabil ca in 2022 sa revenim sub 3% deficit.”, a mai adăugat premierul.

Banii sunt în buget

”Raspunsul e in legea bugetului de stat. Unde sunt prevazuti banii respectivi.

Am prevazut banii, urmarim evolutia economiei, urmarim modul in care evolueza incasarile bugetare, pregatim analize, studii, studii comparative, prognoza de evolutie a sistemului public de pensii si vom lua decizii pe fundament serios.”, a încheiat Orban.

