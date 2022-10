Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a spus că pensiile românilor se vor mări cu siguranță. Ce nu s-a stabilit încă este procentul cu care acestea se vor mări. Acest lucru urmează să se decidă în două sau trei săptămâni, când Ministerul Finanțelor Publice va prezenta proiecția bugetară.

Pensiile vor crește pe fondul situației bugetare, asigură Rareș Bogdan

Întrebat dacă aceste declarații sunt numai promisiuni făcute de dragul statisticilor electorale, Rareș Bogdan a răspuns că afirmațiile în ceea ce privește creșterea pensiilor sunt făcute în baza situației bugetare reale.

”Toate sunt bazate pe realitatea încasărilor și pe situația bugetară. În momentul în care vedem proiecția bugetară cu care trebuie să vină în 2-3 săptămâni Ministerul Finanțelor vom vedea exact procentul pe care ni-l permite… 14 % ar fi un procent din punctul meu de vedere care ar acoperi rata inflației şi ar acoperi acea lege cu 40 % . Noi am dat şi 30 % şi 40%, dar trebuie să fie bani. Până acum știm un lucru, că avem absorbție de fonduri europene, că avem cel mai mare procent pe investiții şi că avem din PNRR primiți deja 900 de milioane. Cert este că românii vor primi bani în plus la pensii” a declarat europarlamentarul PNL pentru postul Realitatea Plus.

Procentul cu care vor crește pensiile urmează să fie stabilit

Acesta a spus că încă nu se știe procentul cu care vor crește pensiile și că acest lucru se va stabili peste două sau trei săptămâni, atunci când Ministerul Finanțelor Publice va prezenta proiecția bugetară. Europarlamentarul a mai subliniat și că este foarte important să aducă un plus de valoare capitalului românesc, indiferent de procentul cu care se vor majora pensiile.

”Numai că în afară de bani în plus la pensii, că sunt 10 că sunt 11 că sunt 13 că sunt 16 la sută, vom vedea în funcție de proiecția bugetară, ce este foarte important este cum reușim să venim cu plus valoare pentru capitalul românesc” a mai declarat acesta.

Vor crește și salariile din 2023

Recent s-a anunțat că se vor majora și salariile începând cu anul viitor. Din ianuarie 2023, salariul minim brut va crește de la 2550 de lei la 3000 de lei. Deși au existat dispute legate de acest subiect, membrii PNL și membrii PSD au ajuns la un consens.