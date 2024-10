Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, face apel la Camera Deputaților pentru adoptarea rapidă a unui proiect de lege ce vizează modificarea pensiilor militare. Proiectul, în opinia sa, nu conține elemente care ar putea fi considerate neconstituționale și urmărește un calcul echitabil al pensiilor pentru militari, similar cu cel aplicat altor categorii de pensionari din România.

Andronache a subliniat necesitatea deblocării procedurii legislative și clarificarea comisiilor sesizate în fond, subliniind că întârzierea actuală este rezultatul refuzului PSD de a accepta procedura de urgență propusă de liberali.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a declarat recent că a observat înregistrarea punctului de vedere al Guvernului cu privire la proiectul de lege pentru modificarea pensiilor militare, susținând că acesta trebuie dezbătut și adoptat rapid în Camera Deputaților.

Andronache a subliniat că acest proiect de lege, în forma sa actuală, nu conține niciun element de neconstituționalitate, deși există controverse în privința punctului de vedere emis de Guvern.

Gabriel Andronache a explicat că există o neclaritate procedurală în ceea ce privește comisiile sesizate în fond pentru acest proiect de lege, aspect care influențează calendarul dezbaterilor. El a subliniat că PSD a refuzat să accepte procedura de urgență, pe care liberalii o propuseseră inițial la sesizarea Camerei Deputaților, ceea ce a întârziat procesul.

Proiect de lege pentru pensiile militare. În cadrul dezbaterii, Guvernul a transmis un punct de vedere consultativ, în care a ridicat semne de întrebare legate de constituționalitatea inițiativei și a menționat un impact bugetar estimat la 4,4 miliarde de lei. Andronache a precizat însă că, deși PNL ia în considerare observațiile Guvernului, acestea nu constituie un impediment pentru adoptarea proiectului de lege.

„Bineînţeles că sunt aspecte de care este bine să ţinem cont. Totuşi, punctul de vedere al Guvernului, aşa cum v-am mai spus, este un punct de vedere consultativ, nu împiedică dezbaterea şi adoptarea propunerii legislative. De aceea am făcut şi apel să deblocăm procedura, pentru ca proiectul să poată fi pus în dezbatere”, a argumentat Andronache.

În ceea ce privește temerile legate de constituționalitate, Andronache a respins categoric orice speculație, susținând că proiectul este în deplină conformitate cu legislația și că nu presupune o recalculare dublă a pensiilor.

Deputatul PNL a explicat că modificările propuse urmăresc aplicarea unui mecanism de calcul echitabil, similar celui aplicat în cazul altor categorii de pensionari din România.

Conform liderului PNL, eliminarea blocajelor administrative și implementarea unui proces de calcul coerent ar trebui să permită trecerea proiectului de lege prin Camera Deputaților.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Daniel Suciu (PSD), a afirmat ca o replică, în cadrul unei declarații la Parlament, că a convocat o ședință a Biroului Permanent pentru a demonstra că nu s-au opus niciodată inițiativei referitoare la pensiile militarilor.

„Am convocat această şedinţă, tocmai pentru a dovedi că nu ne-am opus niciodată acelui proiect vizavi de pensiile militarilor. Am primit şi s-a înregistrat la Camera Deputaţilor punctul de vedere al Guvernului, iar imediat ce am luat act de acest lucru, am convocat şedinţa de Birou Permanent. Vom distribui în procedură de urgenţă la cele două comisii de buget, finanţe şi de apărare acel proiect de lege, împreună cu punctul de vedere al Guvernului. Până mâine dimineaţă, termen de depunere a amendamentelor.

Sper şi chiar cred că cele două comisii, Comisia de apărare şi de buget, finanţe, mâine se vor reuni, fie înainte de plen, fie în paralel cu plenul, astfel încât mâine, pe ordinea de zi, să avem şi la dezbateri, dar şi la sesiunea de vot final, acel proiect de lege”, a declarat Suciu.