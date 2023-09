Amenzile legate de activitățile economice ilicite au fost majorate în propunerea legislativă privind unele măsuri fiscal-bugetare. Ministrul Marcel Boloș a subliniat că au fost revizuite infracțiunile și au fost încorporate câteva noi.

Declarații ministrul Finanțelor au fost făcute miercuri seara, în cadrul unui briefing de presă la Palatul Victoria.

„În general, discutăm de activităţile economice ilicite şi de activităţile economice ilicite din zona comercială şi a celor care utilizează casele de marcat electronice. Aici am înăsprit amenzile şi cuantumul amenzilor, am actualizat faptele contravenţionale şi am introdus chiar fapte contravenţionale noi şi acestea sunt menţionate în proiectul de lege”, arată ministrul.