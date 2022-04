În ianuarie 2022, ritmul de creștere a fost de 15% an/an, iar în februarie 2022 a fost de 15.8% an/an, potrivit Ziarului Financiar.

În martie 2022, soldul creditelor a crescut cu 5% an/an, odată cu creșterea de 8.9% a componentei în lei şi de 5.1% a componentei în valută.

La sfârșitul lui martie, creditele în lei totalizau 244.4 miliarde lei, din care împrumuturile luate de populaţia civilă reprezintă 140.3 miliarde lei (reprezentând o creștere de 15.3% față de perioada similară din 2021), iar creditele în lei luate de companiile locale (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) se ridică la 104 miliarde lei (reprezentând o creștere de 27% comparativ cu perioada similară din 2021).

În martie 2022, soldul creditului neguvernamental a crescut cu 1.6%, comparativ cu februarie 2022, iar în termeni reali a scăzut cu 0.3%.

Creditul în lei (cu o pondere de 72.7% în volumul total al creditului neguvernamental) s-a majorat cu 1.9%, iar creditul în valută exprimat în lei (cu o pondere de 27.3% în totalul creditului neguvernamental) a crescut cu 0.8%.

În martie 2022, creditul guvernamental a scăzut cu 1.6% faţă de februarie 2022, ajungând la un sold total de 164 miliarde lei: valoarea include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în valoare totală de 18.2 miliarde lei şi titlurile de natură datoriei deţinute în valoare totală de 145.8 miliarde lei.

Comparativ cu martie 2021, creditul guvernamental a crescut cu 6.2% şi a scăzut cu 3.5% în termeni reali. În martie 2022, depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au scăzut cu 0.5% faţă de februarie 2022, ajungând la un sold total de 478.7 miliarde lei, însă s-au majorat cu 11.1% față de martie 2021.

De asemenea, depozitele în lei ale rezidenţilor (cu o pondere de 62,4% în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali) au scăzut cu 2.7% în martie 2022 faţă de februarie 2022, ajungând la un sold total de 298.5 miliarde lei. Comparativ cu martie 2021, depozitele în lei ale rezidenţilor au crescut cu 6.6% şi au scăzut cu 3.2% în termeni reali.

Reamintim faptul că, marți după-amiază, Banca Națională a României a transmis faptul că indicele ROBOR a urcat la 4.76% pe an. De asemenea, indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 4.92% pe an.

Indicele ROBOR pentru creditele în lei cu dobândă variabilă a crescut

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 4.76% pe an, de la 4.73% pe an, anterior.

La începutul lui 2020, indicele ROBOR la trei luni era 3.19% pe an, iar la debutul lui 2021 se situa la 1.98%. Indicele la șase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a urcat la 4.92% pe an, de la 4.90% joi, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 5.01% pe an, de la 4.97% pe an anterior.