Credeți că ați putea trăi la aceste temperaturi? Acești oameni trec printr-un adevărat infern

BBC News a stat de vorbă cu câțiva oameni, din diverse colțuri ale planetei, care resimt pe pielea lor efectele dramatice ale schimbărilor climatice.

Shakeela Bano trăiește în Ahmedabad, un oraș din India. Pentru că în unele nopți este mult prea cald pentru a dormi în casă, își caută refugiul pe acoperiș. Nici acolo nu se poate spune că e mai răcoare. Dar Shakeela locuiește cu soțul, fiica și trei nepoți într-o cameră fără ferestre și cu un singur ventilator în tavan.

Zonele dens populate sunt afectate în special de ”efectul insulei de căldură urbană”

Schimbările climatice au făcut ca multe orașe din India să atingă acum și 50 de grade Celsius. Zonele dens populate sunt afectate în special de ceva cunoscut sub numele de ”efectul insulei de căldură urbană”. Materiale precum betonul captează și radiază căldură, făcând ca temperaturile să fie și mai ridicate. Iar pe timpul nopții aerul este insuportabil. În casa Shakeelei, temperaturile ajung acum la 46 grade Celsius. Ea are amețeli, iar nepoții ei suferă de erupții cutanate, epuizare termică și diaree.

”Căldura de aici este ca focul!”

Temperaturile ridicate din nordul Mauritaniei, în vestul Africii, au făcut ca mulți oameni să nu mai poată trăi aici. ”Căldura de-acum nu este o căldură normală. Este ca focul”, spune Sidi Fadoua, care locuiește într-un mic sat de la marginea Saharei. Lucrează ca miner, dar munca sa este tot mai grea, pe măsură ce regiunea se încălzește din cauza schimbărilor climatice. „Nu mai putem suporta aceste temperaturi”, spune el. „Nu suntem mașini”.

Pentru a evita temperaturile de peste 45 de grade Celsius, Sidi a început să lucreze noaptea. Ca și alți locuitori din zonă, acum vrea să migreze în orașul de coastă Nouadhibou, unde briza oceanului menține orașul mai rece.

”Acestea nu mai sunt incendii, sunt un infern! Cum stingi un infern?”

Patrick Michell, șeful First Nation Kanaka Bar, a început să observe schimbări îngrijorătoare în pădurea din apropierea rezervației din Columbia Britanică, Canada, cu mai bine de trei decenii în urmă: mai puțină apă în râuri. Vara aceasta temerile i s-au adeverit. Un val de căldură a cuprins America de Nord, iar orașul său natal, Lytton, a doborât recordurile, atingând 49.6 C. A doua zi, soția lui i-a trimis o fotografie cu un termometru care indica 53 C. O oră mai târziu, orașul era în flăcări. „Am luat doar ce era pe noi și am plecat. Flăcările aveau o înălțime cît trei etaje și erau chiar lângă noi. Acestea nu mai sunt incendii, sunt un infern”, spune el. ”Cum poți să stingi un infern?”

”Cred că viața pe Pământ se apropie acum de sfârșit”

„Când eram copil, vremea nu era așa”, povestește și Joy, care locuiește în Delta Nigerului. Regiunea este una dintre cele mai poluate regiuni de pe Pământ, iar zilele și nopțile mai calde sunt în creștere. Schimbările climatice au avut un impact devastator în această regiune, transformând in nord pământurile fertile în deșert, în timp ce inundațiile au devastat sudul. Oamenii nu știu să fi văzut vreodată astfel de fenomene extreme. „Cred că viața pe Pământ se apropie acum de sfârșit”, spune Joy.

Kuweitul se îndreaptă spre temperaturi insuportabile. Ajung să fie și mai mari decît 50C

Om Naief este fost funcționar public. Trăiește în Kuweit, în Orientul Mijlociu, regiune care se încălzește mai repede decât cea mai mare parte din lume. Kuweitul se îndreaptă spre temperaturi insuportabile. De obicei, aici ajung să fie și mai mari decît 50 de grade Celsius. Unele previziuni sugerează că temperaturile medii vor crește și cu 4°C până în 2050. Cu toate acestea, economia Kuweitului este dominată de exporturile de combustibili fosili. ”Această căldură nu este normală”, crede Om. „Acesta este pământul părinţilor noştri. Trebuie să-l păzim, pentru că ne-a oferit foarte mult”, spune kuweitianul.