Cozmin Gușă știa deja decizia lui Florin Cîțu

„Acum trei zile, tot în emisiune la tine, eu vorbeam despre responsabilitatea desemnării rapide si instalării unui guvern condus chiar de către Florin Cîțu pe o discuție pe care am început-o si nu am terminat-o atunci, dar as sublinia-o acum din nou, iminenta mega criza economica care ne va lovi exact ca atunci când un tren de marfa lovește o mașina. Nu pe noi, va lovi Europa. Va lovi foarte multe state. Iar statele mai vulnerabile, cum probabil suntem si noi in interiorul Uniunii Europene, vor fi lovite mai rau. Si atunci, Florin Citu era o varianta acceptabila pentru acest an calendaristic când va veni cu siguranța criza. Acum, desigur, tocmai pentru faptul ca nu a încercat in ultimele zile sa facă acest gest pe care l-a facut abia azi, desi eu stiam de aceasta discuție de acum trei zile, am sursele mele destul de importante in PNL. Stiam de luni noaptea, după emisiunea pe care am avut-o la tine. Nu era inca miezul nopții si am aflat acest lucru ca el era presat sa faca acest gest. Astea pot sa fie lucruri de partid, insa, pentru ca au fost administrate asa, bineînțeles ca lasa foarte multe semne de intrebare”, a declarat Cozmin Gusa, joi seara, intr-o interventie la Realitatea PLUS.

Motivul pentru care Florin Cîțu și-a depus demisia cu câteva minute înainte de vot

”Timming-ul era dat de sedinta grupurilor parlamentare ale PSD care tocmai era pe cale sa se termine, unde, peste 50 de parlamentari de la PSD si-au declarat pe fata, fara sa întâmpine o opoziție prea dura din partea conducerii PSD, susținerea pentru Guvernul Citu, si atunci, in acele minute din jurul orelor 15:00, a devenit clar ca azi Guvernul Citu s-ar fi instalat”, a adăugat acesta.

„Practic, aceasta certitudine a dictat gestul lui Florin Citu spre a realiza aceasta fapta buna, responsabila, cum il eticheteaza toata lumea, dupa parerea mea, o fapta prin care Citu pare terminat politic. Nu-l cunosc foarte bine, imi este simpatic, adică il apreciez, in sensul asta, dar cred ca e terminat politic, in acest moment”, spune Gusa.

PNL va pierde alegerile din 2020

„In calitatea mea de consultant politic, am curajul sa fac urmatoarea afirmatie, si anume ca PNL va pierde alegerile din 2020. Pana acum n-am spus asta niciodata, chiar daca am aceasta caliate de membru simplu al PSD, pana in acest moment inca operam cu ideea ca PNL va castiga aceste alegeri care sunt chiar mai importante decat alegerile din 2019, europarlamentare, respectiv prezidentiale, insa, in urma acestei bulversari interne si publice, intr-un moment de mare emotie si de responsabilitate, lucrurile pe care le-a facut PNL il plaseaza in acest moment in calitatea de perdant dupa analiza mea, nu azi, dar o sa vedeti in urmatoarele saptamani. Sigur, si criza va avea un rol, dar aceste gesturi politice astazi i-au descalificat intr-o mare masura”, a mai spus Gusa.

Va fi Ludovic Orban desemnat premier pentru a treia oară?

„S-ar putea sa nu fie Orban. Asa par treburile din ce a postat Florin Citu tocmai pentru ca ar fi nevoie de voturile PSD si PSD a anuntat ferm ca nu are probleme sa voteze din responsabilitate un guvern, are insa probleme cu doua persoane, Ludovic Orban, care, dupa aventurile din ultimele saptamani e clar ca nu mai merita un mandat de prim ministru, din pacate, si o spune unul care l-a aparat in tot anul 2019. Nu mai am pe cine apara. Din pacate, acel Orban nu mai exista. Si PSD-ul a mai spus ca nu sustine niciun premier in persoana lui Costache, actualul ministru al Sanatatii. In aceste conditii in care PSD-ul, pe buna dreptate si responsabil nu este dispus sa zicem doar la persoana lui Orban sa ne referim sa-l sustina, si avand nevoie de voturi, pentru ca in mod evident nici PRO Romania nu mai voteaza si probabil nici PMP-ul, ALDE sigur nu, nu mai sunt voturile pentru Orban. Ar putea sa fie voturile pentru un guvern de responsabilitate pe care il va propune cel desemnat de Klaus Iohannis, cu conditia ca Ludovic Orban sa nu fie cel desemnat.”, a spus Cozmin Gușă.

