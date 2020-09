Pe 13 ianuarie, am publicat „Mister China focar de pneumonie cauzat probabil de noul coronavirus uman” de Connor Bamford, un virolog la Queen’s University Belfast. De atunci, am publicat peste 3.500 de articole despre coronavirusul numit oficial Sars-CoV-2. În ciuda zecilor de informații care au apărut în diverse studii de sepcialitate, in ultimele luni, despre acest agent patogen, există încă numeroase semne de întrebare și necunoscute legate de el.

NI a întrebat mai mulți experți din diferite domenii care este cea mai mare necunoscută în privința noului coronavirus, iar nedumeririle lor sunt publicate mai jos.

Cum s-a transmis Sars-CoV-2 la populația umană?

Trebuie să înțelegem cum virușii asemănători Sars-CoV-2 se transmit la oameni dacă vrem să oprim următoarea pandemie. Deși se credea inițial că a apărut la o piață de fructelor de mare din Huanan în decembrie 2019, primul pacient nu avea nicio legătură cu piața, sugerând că virusul a apărut înainte. Cum s-a întâmplat asta?

De la investigațiile inițiale asupra începuturilor coronavirusurilor Sars în 2002, liliecii din sud-estul Asiei au fost implicați ca gazdă și un virus (RmYN02) care este extrem de similar cu Sars-CoV-2 a fost deja găsit la lilieci.Dar, viruși similari au fost găsiți și în pangolini, sugerând că e posibil ca Sars-CoV-2 să nu fi sărit direct dintr-un liliac. Odată cu creșterea contactului dintre oameni și animale sălbatice, zoonozele devin o amenințare din ce în ce mai mare. De aceea, trebuie să descoperim evenimentele care au determinat Sars-CoV-2 să treacă de la liliac la om.

O altă întrebare la care trebuie găsit răspuns este cum se poate spune dacă cineva este protejat de Sars-CoV-2? Multe studii au descris diferitele etape ale răspunsului imunitar după infecția inițială, dar încă nu se știe ce aspecte ale imunității sunt esențiale pentru prevenirea infecțiilor repetate. De asemenea, trebuie să știm dacă cineva care și-a revenit după ce a fost infectat cu COVID-19 ar putea să se reinfecteze.

O a treia întrebare ar fi cum se poate explica variația geografică extremă a ratelor mortalității.

Decesele totale de COVID-19 la milionul de populație (dpm), sunt foarte neuniform distribuite în toată Europa. variind de la 7 pm în Slovacia până la 856 pm în Belgia. Există cifre similare de mortalitate scăzută și pe alte continente, în special țările din sud-estul Asiei. Ar putea populațiile din țările cu mortalitate scăzută să aibă o oarecare imunitate încrucișată la Sars-CoV-2 generată de expunerea recentă la un alt coronavirus – candidații evidenți fiind coronavirusurile mai ușoare de „răceală obișnuită”: 229E, NL63, OC43 sau HKU1?

Nu în ultimul rând, este necesar să se vadă dacă în cazul descoperirii unuo vaccin acesta va avea succes pe termen scurt sau pe termen lung. Dar și care sunt toate consecințele asupra sănătății unei peroane care este infectată cu COVID-19?

Studiile specialiștilor pe pacienți au început imediat după externarea lor. Este nevoie de studii bine controlate în rândul majorității celor infectați și care nu au avut nevoie de spitalizare, în cazul în care nu putem vedea decât vârful aisbergului COVID.