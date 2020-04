Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţe Ialomiţa a votat azi intrarea în carantină a oraşului, propunere care a fost avansată spre decizie în Comitetul Naţional, informează guraialomitei.com. În Țăndărei, 323 de persoane se află în izolare la domiciliu. Toţi s-au întors acasă din Italia, Spania, Anglia, Germania.

Patru decese

Prefectul judeţului Ialomiţa, Toniţa Manea, precizează că s-au înregistrat deja 4 decese de natură epidemiologică: “Avem 4 persoane decedate cu legătură epidemiologică stabilită de către DSP. Fac mențiunea că am solicitat de fiecare dată Direcției de Sănătate Publică să-mi spună care e situația în Țăndărei, având în vedere că e o localitate cu cetățeni care au revenit în țară la momentul acesta, într-un flux continuu. Totuși, înregistrăm aceste decese, ceea ce înseamnă că cetățenii din Țăndărei nu au respectat măsurile legale impuse de autorități, stabilindu-se prin aceste anchete că au avut contact direct.”

Carantina e pe bani

„Au fost câteva probleme, dar am reuşit să le remediem. Situaţia este sub control. Oamenii s-au speriat când şi-au dat seama că, dacă nu respectă izolarea la domiciliul, vor fi duşi în carantină. Care e pe bani. Poliţia patrulează regulat pe străzi, iar de 3 ori pe zi cei aflaţi în izolare sunt verificaţi de forţele de ordine. Noi le-am transmis notificări, asistenţii comunitari i-au informat despre procedurile pe care trebuie să le respecte. Noi, ca autoritate locală am luat toate măsurile”, a explicat primarul din Ţăndărei.