Coronavirus: Inegalitatea în vaccinare duce la irosirea a milioane de doze. În urmă cu circa un an și jumătate, când a început pandemia, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a făcut un apel comun la solidaritate.

OMS avertiza atunci că numai prin solidaritate va fi posibil ca lumea să facă față noului coronavirus. În primele luni, multe eforturi de colaborare în domeniul științei și al datelor deschise au menținut iluzia că ar fi fost posibil.

Cu toate acestea, după mai mult de 200 de milioane de infecții și patru milioane de decese, până în august 2021, răspunsul țărilor nu a fost cel așteptat, iar cooperarea și solidaritatea globală par să fi rămas doar în discursuri, mai ales când vorbim de distribuirea vaccinurilor.

Coronavirus: Inegalitatea în vaccinare duce la irosirea a milioane de doze. Țările care ”s-au blindat” cu vaccinuri

Încă dinainte de a fi fost aprobate, cele mai bogate țări acaparaseră deja o mare parte din vaccinuri, cumpărând în avans, chiar mult mai mult decât aveau nevoie.

Canada, de exemplu, are acum mai mult de 11 doze pe persoană, Statele Unite au 5,5 doze per locuitor, iar Uniunea Europeană, aproape șapte. Drept urmare, în timp ce la sfârșitul lunii august aproximativ 60% dintre persoanele din țările cu venituri ridicate primiseră cel puțin o doză împotriva COVID-19, în țările cu venituri mici cifra a atins doar 1%, potrivit platformei Our World in Data.

Directorul general al OMS anunța, de asemenea, în urmă cu câteva săptămâni, la o conferință de presă: din cele aproape 4,8 miliarde de vaccinuri distribuite în întreaga lume până la sfârșitul lunii august, aproximativ 75% au ajuns în doar 10 țări.

După cum arată graficul de la sfârșitul acestui articol, multe națiuni, în principal africane, nu depășesc 0,05% din populație vaccinată. În America Latină și Caraibe, ca să nu mergem prea departe, Haiti a primit primul său lot de vaccinuri pe 15 iulie. Erau 500.000 de doze pentru o populație de peste 11 milioane de oameni.

Acum, în fața îngrijorărilor cu privire la apariția de noi variante, cum ar fi Delta, mai multe dintre cele mai bogate țări caută să dispună de alte sute de milioane de doze, potrivit El Espectador, din Columbia.

OMS a insistat asupra unui moratoriu

Deși încă nu există dovezi solide că imunitatea ar trebui suplimentată cu un alt rapel și, pe de altă parte, există studii care sugerează că vaccinurile generează un răspuns imun bun și protejează împotriva acestei variante, țări precum Statele Unite, Israel, Germania, Franța, printre altele, au anunțat deja că vor administra o a treia doză anumitor categorii.

Columbia a cunoscut, de asemenea, ravagiile lipsei de vaccinuri în lume, în ultimele săptămâni. Din cele 10 milioane de doze cumpărate de țară de la Moderna, a primit doar 150.000, adică 1,5% (întrucât o mare parte a producției o au Statele Unite și Europa).

Din acest motiv, a trebuit să recurgă la extinderea perioadei dintre prima și a doua doză, de la 28 de zile la 84 de zile, și să împrumute vaccinuri Sinovac de la companii private, din cauza lipsei celei de-a doua doze.

Cu toate acestea, la sfârșitul lunii trecute a decis să intre în dezbaterea privind cea de-a treia doză: Ministerul Sănătății a aprobat a treia doză de vaccinare împotriva COVID-19 pentru persoanele imunosupresate.

Având în vedere anunțurile venite din diferite țări, OMS a insistat asupra unui moratoriu, cel puțin până la sfârșitul lunii septembrie, astfel încât vaccinurile să poată merge la cele mai vulnerabile populații din cele mai sărace țări.

”Cei mai vulnerabili oameni din lume rămân neprotejați”

Dar declarația a părut să nu aibă niciun impact. „Înțeleg preocuparea tuturor guvernelor de a-și proteja oamenii de varianta Delta. Dar nu putem și nu trebuie să acceptăm că țările care au folosit deja cea mai mare parte a vaccinurilor din lume să folosească și mai multe, în timp ce cei mai vulnerabili oameni din lume rămân neprotejați”, a declarat directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cel mai îngrijorător lucru este că, acum, multe dintre vaccinurile acumulate de cele mai bogate țări expiră, fără a fi utilizate.

După cum arată graficul, 10 țări, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie, Japonia și Germania, vor avea miliarde de doze excedentare până la sfârșitul anului 2022, cu un risc mare de o potențială irosire.

Un articol publicat săptămâna trecută în British Medical Journal arată cum cele mai bogate țări și-au asigurat sute de milioane de vaccinuri de care nu mai au nevoie sau pe care nu le mai pot folosi.

Statele Unite și Israel, de exemplu, care au fost printre primele țări care au început vaccinarea împotriva COVID-19 și, de asemenea, au cumpărat mai mult decât dozele de care aveau nevoie, au văzut în ultimele luni că rata lor de vaccinare a pierdut din avânt.

Vaccinuri expirate

Conform datelor furnizate de agențiile de sănătate și de guverne, Statele Unite au 51% din populație complet imunizată, iar Israelul, 55%, în timp ce țări din Europa, care au început vaccinarea mai târziu, depășesc deja 70%. Cum administrarea dozelor este în impas, multe dintre acestea se pierd.

Motivul? Vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca și Janssen au început să fie comercializate datorită autorizației de utilizare de urgență, care a stabilit că durata lor de valabilitate e de până la șase luni (deoarece aceasta era durata studiilor disponibile până în acel moment).

Astfel, dozele care au fost fabricate la începutul acestui an ajung deja la data expirării. Problema este că nu au fost încă prezentate suficiente date pentru a ști dacă vaccinurile sunt încă eficiente după șase luni de la fabricație.

Deși OMS a cerut țărilor să păstreze dozele expirate până când producătorii analizează și monitorizează fezabilitatea extinderii termenului lor de valabilitate, propunerea din nou a fost ignorată.

La sfârșitul lunii iulie 2021, Statele Unite aveau aproximativ 26 de milioane de doze neutilizate, suficiente pentru a proteja aproximativ 13,1 milioane de oameni. O parte importantă a acestor vaccinuri a expirat în august și, din cauza cererii reduse, mai multe state au fost nevoite să le arunce.

Nu este singurul caz: Canada, Germania, Israelul, Lituania, Polonia și România au eliminat, de asemenea, milioane de doze de vaccin cu data de expirare depăşită.

Milioane de doze care nu au putut fi salvate

Se întâmplă chiar și în țările cu cele mai mici rate de vaccinare din lume. Vaccinurile donate diferitelor națiuni din Africa, cum ar fi Malawi și Republica Democrată Congo, pentru a da doar două exemple, ajung cu foarte puține zile înainte de data expirării, nefiind suficient timp pentru a fi distribuite, așa că au fost nevoite să le arunce.

În luna martie a acestui an, Malawi a incinerat public 20.000 de doze de AstraZeneca din acest motiv.

În prezent, mai multe dintre companiile farmaceutice lucrează pentru a furniza toate datele necesare pentru ca OMS să studieze și să dea aprobarea pentru a prelungi datele de expirare. De fapt, există deja țări precum Canada care au aprobat prelungiri scurte, pe baza „noilor date de stabilitate”.

În ciuda acestui fapt, există deja milioane de doze care nu au putut fi salvate.

Problema este că, din cauza acaparării de vaccinuri, există o acoperire vaccinală slabă. Și, așa cum au anunțat Organizația Mondială a Sănătății și experții săi, în diferite intervenții, acoperirea vaccinală slabă permite virusului să se dezvolte și să infecteze mai mulți oameni.

Acest lucru, pur și simplu, îi oferă mai multe oportunități de a suferi mutații, ceea ce ar putea duce la apariția de noi variante îngrijorătoare, cum ar fi Delta, amânând în continuare eforturile de a se pune capăt pandemiei.

Este o dovadă că, așa cum a reiterat, în mai multe rânduri, directorul organizației, cu această pandemie „nimeni nu va fi în siguranță până când toată lumea nu va fi în siguranță”.