Lidia Bejenaru s-a stins din viață în 2021, iar înainte de a-și da ultima suflare, aceasta a fost măcinată de faptul că soțul ei, Nicolae Botgros a avut o relație extraconjugală cu interpreta Anișoara Dabija, în urma căreia a rezultat un copil.

Corneliu Botgros, fiul artistei, a vorbit de abia acum despre ultimele clipe din viața mamei sale, în cadrul unui interviu acordat unui post de televiziune din Republica Moldova. După cea de a treia operație, cântăreața nu și-a mai revenit, iar acesta nu a putut să își ia rămas bun de la ea însă nici nu ar fi știut cum să o facă.

Ultimele momente din viața Lidiei Bejenaru

Totodată, el regretă și faptul că nu a reușit să scrie până acum o piesă pentru mama sa. „Din fericire sau nefericire, noi nu ne-am putut lua rămas bun de la ea. Nu știu dacă aș fi putut să fac asta.

După a treia intervenție chirurgicală nu și-a revenit, a stat o săptămână la reanimare, inconștientă, și ne uitam la ea ca la o piesa de mausoleu. Mie îmi pare rău ca nu am scris o piesa pentru mama, nu am reușit.”, a spus Corneliu Botgros.

În ceea ce privește relația pe care artista o avea cu Nicolae Botgros, fiul acesteia spune că nu știe încă dacă Lidia Bejenaru a reușit să îl ierte pe acesta având în vedere cele întâmplate.

Pe de altă parte, Corneliu Botgros speră că în final mama sa a reușit să plece din această lume împăcată. Totodată, el a mai adăugat că în ultima perioadă, cântăreața era extrem de slăbită din punct de vedere moral și nu mai își găsea forța să facă mai nimic. Deși ulterior a încercat să găsească echilibrul, lucrurile tot nu ar fi mers în direcția bună din cauza rănilor din trecut.

Lidia Bejenaru suferea de cancer

„Tare aș vrea să fie așa! Mi-aș fi dorit ca înainte să fi plecat, poate l-a iertat. Dar nu știu dacă e așa. Am avut mai multe discuții cu ea, i-a fost foarte greu, am fost sprijinul ei. Mi s-a părut puțin slabă moral, ceda foarte des, am zis ca nu se poate așa, trebuie să te stăpânești, să ai forță.

A găsit ea până la urmă echilibrul, dar o rană o lipești, o coși, dar cicatricea nu-și mai revine niciodată. Tare mi-ar fi plăcut dacă, totuși, l-a iertat… dar asta nu pot ști”, a declarat Corneliu Botgros.

Menționăm faptul că Lidia Bejenaru suferea de cancer, boală despre care fiul cântăreței spune că este ”boala sufletului negru și a energiei negative”, iar cel mai probabil toate lucrurile rele s-au adunat în sufletul acesteia.

„Cel mai important e să ierți! Nu poți să duci pică și ură pe un om, pe anumite lucruri, răutatea se acumulează în suflet. Cancerul este boala sufletului negru și a energiei negative”, a mai spus Corneliu Botgros.