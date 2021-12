CAPITAL: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021?

Cornel Morcov: Anul trecut, afacerile FAN Courier au depășit pragul de 1 miliard de lei, un avans de peste 27% față de anul anterior. Am înregistrat un avans mai mare față de estimările inițiale, ca efect al creșterii activității curente provocate de pandemie. Dincolo de a fi un an cu rezultate excelente, 2020 a fost un an extrem de provocator pentru noi toți, un test de maturitate și responsabilitate. Ținând cont de noul context și noua realitate economică generată de pandemie, pentru 2021 am luat în calcul două scenarii de creștere a afacerilor: între 10 și 15%, în funcție de dinamica crizei sanitare.

CAPITAL: Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Cornel Morcov: FAN Courier are o strategie și o politică de tarifare care nu se modifică foarte des, tocmai pentru a permite clienților să își controleze costurile, să aibă predictibilitate. În ce privește marja de profit, principala noastră resursă pentru investiții, aceasta a fost, in medie, de 16%. Este prematur să avansăm cifre despre profitul pentru anul 2021 în condițiile în care urmează o perioadă de vârf pentru industria noastră – campania Black Friday și sărbătorile de iarnă. La cele două perioade de vârf, s-ar putea adăuga o intensificare a activității curente, pe fondul revenirii restricțiilor din cauza pandemiei.

CAPITAL: Care este bugetul de investiții pentru 2021? Dar pentru anul 2022?

Cornel Morcov: FAN Courier are un plan de investiții pe termen mediu și lung, pentru anul acesta bugetul estimat fiind de 20 de milioane de euro. Planul pe termen mediu și lung include atât proiecte multianuale de extindere, cum este cazul HUBurilor de la Cluj Napoca și Brașov precum și investiții curente în infrastructură, logistică, digitalizare, trainingul angajaților. Alocarea bugetelor se decide la finalul fiecărui an, în funcție de etapa în care se află un proiect sau altul precum și de prioritățile anului următor.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dvs. le-a realizat în acest an?

Cornel Morcov: Cea mai importantă dintre investițiile asumate de FAN Courier în acest an a fost HUB-ul de la Cluj-Napoca, pentru care compania a obținut autorizația finală de construire la începutul anului și care va fi dat în funcțiune la finalul lui 2021. HUB-ul de la Cluj-Napoca, al treilea construit după cele de la Ștefănești și Brașov, va fi dotat cu bandă de sortare cu o capacitate de 7.500 de colete/oră și va avea 300 de angajați. Investiția totală în noul HUB este estimată la 7 milioane de euro.

Tot în acest an, extindem și HUB-ul de la Brașov cu încă 2.500 mp și analizăm și oportunitatea de a da startul unui nou centru logistic în Ștefănești, pentru a dezvolta serviciile de fulfillment și logistică.

În 2021, am continuat proiectul de dotare a filialelor mari cu sisteme automate de sortare, am investit în digitalizare și în trainingul angajaților, ca în fiecare an. De asemenea, am continuat să cumpărăm mașini, pentru că în această industrie o mașină nu rezistă mai mult de 4 ani. În acest an am achiziționat și primele van-uri electrice.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Cornel Morcov: Anul 2021 a rămas în continuare ”sub auspiciile” pandemiei, deși restricțiile și limitările nu au mai fost atât de drastice ca în anul anterior. Presiunea pe serviciile de curierat însă a rămas la cote ridicate, în mare parte pentru că oamenii au păstrat obișnuințele dobândite în pandemie, și anume cumpărăturile online. Românii au început să cumpere aproape orice de pe internet, de la cosmetice, îmbrăcăminte și cărți, până la produse din supermarket, ceea ce în anii anteriori nu se întâmpla.

În consecință, pentru că în industria în care activăm se dezvoltă accelerat, am fost nevoiți și noi să ținem pasul cu vremurile. Suntem într-o schimbare continuă, inovăm mult, adaptăm în permanență serviciile la nevoile clienților noștri și, foarte important, avem grijă de angajații noștri. Pentru că și acest an a fost unul cu activitate intensă, am păstrat ritmul de angajare de anul trecut, respectiv ne mărim cu 10% efectivul de salariați, fie că vorbim de curieri, fie de manipulatori și personal administrativ.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări ale ultimului an?

Cornel Morcov: Putem vorbi despre realizări atât prin cifre cât și în termeni care privesc organizația FAN Courier. Dacă ne uităm la cifre, cu siguranță trecerea pragului psihologic de 1 miliard de lei la afaceri este o realizare importantă. Este o bornă a încrederii pe care piața românească și clienții din România, persoane fizice sau juridice o au în serviciile noastre. De-a lungul istoriei s-a dovedit că o criză este un reper important inclusiv în viața unei companii: poate crește, poate dispărea sau își validează soliditatea. Pentru noi, criza din 2020 a însemnat o confirmare că suntem o companie solidă, care s-a dezvoltat sănătos în toți cei 23 de ani de funcționare, că avem o echipă matură și responsabilă, capabilă să se adapteze din mers schimbărilor și să își ducă treaba la capăt fără poticneli. Revenind la cifre, 2020 a însemnat atingerea unui maxim în ceea ce privește investițiile – 30 de milioane de euro din care o parte importantă a fost alocată schimbării PDA-urilor și infrastructurii auto. În termeni de organizație, o realizare importantă a ultimului an este și implementarea unui program de dezvoltare personală și profesională a echipei unic în România – Programul de Mentalitate Deschisă, în urma căruia s-au îmbunătățit numeroși indicatori din activitatea curentă.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Cornel Morcov: Ne dezvoltăm să fim cât mai folositori.