Una dintre cele mai recente controverse de la nivelul Capitalei este lista propunerilor USR PLUS pentru consiliile de administrație ale spitalelor.

Una dintre propunerile viceprimarului Horia Tomescu de pe această listă este Marian Apostol, un bărbat care, în anul 2004, și-a înjunghiat prietena în spate și a tăiat-o în jurul gâtului, iar apoi a fost trimis la închisoare pentru fapta sa. După ce şi-a ispăşit pedeapsa, Apostol spune că este un cu totul alt om acum.

Marian Apostol este propus pentru numire în Consiliul de Administrație al Centrului de Evaluare şi Tratament al Toxico-dependenţelor pentru Tineri “Sf. Stelian”.

Viceprimarul Horia Tomescu explică propunerea lui Marian Apostol pentru respectivul consiliu de administraţie

Într-o discuţie avută în cadrul emisiunii “Bună, România!” cu realizatorul Răzvan Zamfir, viceprimarul Horia Tomescu a fost rugat să-şi justifice propunerea.

“Din informațiile mele, eu nu am avut informații legate de aceasta problemă. Trebuie să știți că reprezentanții Consiliului General în consiliile de administrație ale spitalelor, care sunt în subordinea Consiliului General, trebuie să fie angajați ai administrației spitalelor.

Eu am avut peste cincizeci de interviuri cu angajați din administrația spitalelor, am cerut CV-urile fiecăruia, și am făcut un proiect de hotărâre care este în așteptare pentru a fi dezbătut în Consiliul General, cu propuneri pentru consiliile de administrație ale spitalelor din subordinea Consiliului General”, a precizat Tomescu.

Realizatorul Răzvan Zamfir a insistat, amintindu-i viceprimarului Capitalei că Marian Apostol, potrivit presei, și-a terminat studiile la o universitate particulară, a lucrat ulterior doi ani ca şef al unei echipe de instalatori, apoi alţi doi ani la o pizzerie, dar și că administrator al unei asociații de proprietari. Ulterior, el a fost angajat al unei firme care a obținut numeroase contracte cu primarii și alte instituții publice.

“Eu l-am intervievat legat de activitatea dansului în administrația spitalelor. (…) În urma interviului, activitatea dânsului mi s-a părut relevantă pentru a-l propune într-un consiliu de administrație. (…) Și-a făcut treaba exemplar. (…) Asta este opinia mea!”, au fost răspunsurile neconvingătoare încercate de Horia Tomescu.

“Se pare că ați descoperit secretul bunăstării financiare cu bani puţini”

Realizatorul emisiunii “Bună, România!” a fost fost curios să afle, în urma declaraţiilor de avere şi de interese ale viceprimarului, cum ar fi trăit acesta şi familia sa cu doar 560 de lei pe lună.

“Dumneavoastră ați declarat venituri exclusiv din servicii medicale, atât în cazul dumneavoastră, cât și al soției, un cuantum de 9.587 de lei la dumneavoastră, 9.352 de lei, soția, ceea ce înseamnă că dumneavoastră ați fi câştigat, în medie, lunar, 770 de lei și soția dumneavoastră ar fi câştigat 790 de lei pe lună.

De asemenea, parca aveți de returnat un credit luat pe 15 ani. Fară dobândă, ar fi trebuit să returnați 850 de lei pe lună, cu dobândă depășim 1.000 de lei, ceea ce, nu trebuie să fim olimpici la matematică, precum domnul Nicuşor Dan, dar putem intui că v-au rămas 560 de lei pe luna, să trăiți cu acești bani. Haideți să dezvoltăm puțin, se pare că ați descoperit secretul bunăstării financiare cu bani puţini”, a fost curiozitatea jurnalistului Răzvan Zamfir.

Horia Tomescu: Am trăit din ce-am pus deoparte în anii anteriori

“Nu am lucrat nicio zi la Stat. Cei șaptesprezece ani de carieră s-au desfășurat, cu toții, în privat. În afară de veniturile din salarii există și venituri din dobânzi, din conturile bancare, și din dividende. (…) Toate facturile și toate extrasele de cont sunt în posesia contabilei firmei. Orice control din partea ANAF sau din partea ANI sunt binevenite.

Nu am luat niciun ban la ‘negru’. Am cheltuit din conturile din depozitele pe care le aveam”, a declarat viceprimarul Horia Tomescu.

În plus, acesta spune că nu a cotizat niciun ban la campania electorală în urma căreia a ajuns viceprimar al Capitalei, iar toată campania sa a fost finanţată din banii pentru partide, conform legii. “Nu am avut nicio donație către partid sau către campania mea”, a indicat Tomescu.

Sursă foto: Dreamstime