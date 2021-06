“Practic, eu am condus negocierile din partea PNL prima dată la alegerile locale, în special la Bucureşti, unde am reuşit să găsim o formulă prin care să câştigăm alegerile cu candidatura lui Nicuşor Dan, iar ulterior, după alegerile parlamentare, negocierile pentru formarea acestei coaliţii şi pentru învestirea acestui Guvern.

Sigur că este o relaţie care suferă o permanentă îmbunătăţire. Întotdeauna într-o coaliţie se întâmplă aşa. Trebuie căutate forme de înţelegere, trebuie armonizate punctele de vedere care sunt diferite pe anumite teme, trebuie asigurată o coeziune a comunicării şi mai ales coeziunea în funcţionarea coaliţiei.

Am avut momente grele prin care am trecut, dar asta este singura formulă politică posibilă de a asigura o guvernare bună pentru România, o guvernare care să asigure dezvoltarea României şi fructificarea oportunităţilor extraordinare pe care le are România în următorii ani”, a afirmat Ludovic Orban.

Lider al PNL Timiş, Nicolae Robu, cerea viitoarei conduceri a Partidului Naţional Liberal, ca primă prioritate, “debarasarea de aliatul toxic USR”, întrucât “curentul neomarxist este străin de interesele României”, iar “exponenţii lui, ajunşi în diverse funcţii printr-o manipulare fără precedent a oamenilor de bună credinţă, (…) sunt de o incompetenţă şi rea credinţă catastrofale”.

Orban speră să fie susținut de filiala Timiș

”În ceea ce priveşte susţinerea pentru congres, filiala Timiş e una din filialele puternice care va avea un număr important de delegaţi, deocamdată suntem în faza alegerilor la nivel local şi judeţean, apoi va urma efectiv campania.

Indiferent, toţi cei care mă cunosc ştiu că pe lângă relaţiile pe care le-am avut cu preşeşdinţii de Consilii Judeţene, cu preşedinţii de organizaţii, am avut relaţii bune şi cu membrii PNL, întotdeuna am făcut campanie de la om la om, încercând să îi conving că proiectul meu e cel mai bun. Mizez pe o susţinere”, a declarat Orban.

Sursa foto: INQUAM Photos, Sabin Cirstoveanu