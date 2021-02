Consiliul local Sector 5, reunit joi în şedinţă, a discutat problema salubrizării din această zonă administrativă, în condiţiile în care societăţii Salubrizare Fapte 5 S.A i-a fost suspendată autorizaţia de mediu de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bucureşti, dezbaterile urmând să fie reluate vineri.

Pe agenda şedinţei s-a aflat un proiect de hotărâre, iniţiat de primarul Cristian Popescu Piedone, privind încheierea unui contract de prestări servicii de salubrizare în urma derulării unei proceduri de negociere fără publicare a unui anunţ de participare.

Potrivit proiectului, contractul este valabil pe o perioadă de urgenţă, până la finalizarea unei proceduri de licitaţie publică în urma căreia să fie atribuit un contract de delegare a serviciului de salubrizare pe raza Sector 5.

Consilierul USR PLUS Iustinian Roşca a susţinut că societatea Salubrizare Fapte 5 S.A. este “abandonată”. “Noi suntem acţionarii societăţii, am investit în ea, avem ceva resurse acolo, avem ceva oameni”, a spus Roşca. El a menţionat că proiectul de hotărâre nu menţionează ce se întâmplă cu salariaţii societăţii.

S-a propus o soluție pentru preluarea salubrizării în Sector 5

Consilierul PNL Mihai Bîrsan a înaintat ideea ca SC Amenajare Edilitară şi Salubrizare (AES) SA să preia salubrizarea sectorului.

“Eu vreau să hotărâm ce facem cu gunoiul. (…) De astăzi, gunoiul nu se ridică din Sector 5. Găsiţi soluţia! (…) De ce nu dăm la AES? Păi cum să dăm la AES? Cine conduce astăzi AES? Cui daţi domnilor? Că sunteţi acţionari şi aveţi vreo două sau trei Consilii de administraţie, unul are ştampilă, unul are un cont în bancă, altul dă în judecată. Tot acolo este blocat”, a spus Cristian Popescu Piedone.

Şi în opinia consilierului local PNL Alexandru Ducuţă, soluţia ar fi AES. “Mai devreme spuneaţi că avem trei conduceri la AES. Aceste conduceri cred că au fost puse prin hotărâri de Consiliu local. Aceste conduceri cred că pot fi chemate să răspundă în faţa Consiliului local, chiar toate trei”, a afirmat el.

Potrivit consilierului local PNL Claudia Pop, decizia de suspendare a autorizaţiei de mediu pentru Salubrizare Fapte 5 S.A. poate fi atacată pe contencios-administrativ.

Reprezentanții PSD au lipsit din sală

Consilierul local PMP Ilie Cătălin a remarcat absenţa din sală a reprezentanţilor PSD. “Dumneavoastră aţi decis de la bun început să conduceţi această Primărie cu PSD, mai exact cu fostul primar Daniel Florea. (…) Unde e PSD-ul la ora aceasta? De ce veniţi la noi, la formaţiunile de dreapta, să ne cereţi ajutorul să votăm un proiect de hotărâre şi nu apelaţi la PSD?”, i-a spus Ilie Cătălin primarului Popescu Piedone.

Primarul a replicat că locuitorii sectorului vor vedea unde e PSD, cine le ia gunoiul. “PSD e acasă, nepăsător”, a spus el, adăugând că nu se dezice de PSD, ci de Daniel Florea.

Prezentă la şedinţa Consiliului local, Luminiţa Teleanu, manager sector public la Raiffeisen Bank, a făcut o informare privind o finanţare acordată AES.

Directorul economic al AES a respins afirmațiile

“Creditul acordat are două componente: o finanţare pentru utilaje şi echipamente de salubrizare în valoare de 65.723.377 de lei, care are în momentul de faţă un sold de 48.217.354,86 de lei, acest credit trebuie rambursat în 108 rate lunare începând cu martie 2021. (…) Cea de-a doua componentă este un credit pentru TVA aferent achiziţiei echipamentelor, în sumă de 14.691.108 de lei, care are un sold de 7.126.272,97 de lei.

Acest credit pentru achitarea TVA-ului a fost acordat în februarie 2020, cu un scadenţă de 1 an. Scadenţa acestui credit e 28 februarie 2021. Rambursarea creditului ar fi trebuit să se facă din rambursarea de TVA pe care Amenajare Edilitară şi Salubrizare ar fi trebuit să o ceară de la ANAF. (…) Din păcate, AES nu a depus cererea de rambursare a TVA-ului”, a explicat Teleanu.

Directorul economic al AES, Geta Gheorghe, a respins afirmaţiile Luminiţei Teleanu, precizând că s-a depus decontul pentru recuperarea TVA. “S-a depus acest decont cu recuperarea TVA-ului de la stat, cu întârziere, pentru că între timp a fost dată o hotărâre de Consiliu local de preluare a acestor utilaje cu titlu gratuit şi nu am ştiut efectiv care este stadiul legal al acestor utilaje, atât timp cât ele au fost date cu titlu gratuit de la Amenajare şi date cu titlu gratuit la Salubrizare. (…) Între timp s-a încheiat un contract de închiriere între noi, Amenajare Edilitară şi Salubrizare SA”, a explicat Geta Gheorghe.