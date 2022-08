Clotilde Armand, printr-un abuz în serviciu săvârșit cu sprijinul funcționarilor din aparatul de specialitate, refuză cu rea credință să pună în aplicare Hotărârile Consiliului Local al Sectorului 1, obligație prevăzută în sarcina primarului de art. 154 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, abuz constatat și de echipa de control a Instituției Prefectului prin Raportul nr. 9818 din 05.05.2022, prin care stabilește și un plan de măsuri, cu termene și responsabilități concrete, ignorat de asemenea de doamna primar, se arată într-un comunicat emis de PNL Sector 1.

Reacția președintelui PNL Sector 1, Sebastian Burduja

„Atitudinea primarului este de dispreț total față de cetățeni și lege. De doi ani vedem numai circ și scandal. Singura mare realizare a fost alocarea a 100 de milioane de lei pentru panseluțe la ultima rectificare bugetară, în timp ce sectorul se scufundă în mizerie și incompetență administrativă.

În plus, vorbim despre un abuz continuu și extrem de grav: zeci de hotărâri de consiliu local deja votate și care, în loc să fie puse în executare, sunt blocate cu bună știință de primar de luni de zile. Mai mult, ține în sertar și proiectele de hotărâri depuse de colegii noștri, pe care refuză să le supună votului consiliului local, deși ating zone de mare de interes pentru cetățenii sectorului 1: școli, parcări, locuire, calitatea vieții, digitalizare. La interpelări sau solicitări de informații adresate de consilierii locali PNL aplică aceiași procedură: zero răspunsuri, abuzuri pe linie. La ședințele de consiliu primarul lipsește cu desăvârșire, iar în spațiul public propagă cu bună știință minciuni și știri false, pe principiul <hoțul strigă hoții> și sub impresia că <are dreptate cel care urlă mai tare și mai mult>. Este disperarea generată de lipsa oricăror rezultate pozitive în administrarea sectorului 1, pentru care toți sunt vinovați, cu o singură excepție: Clotilde Armand”, a comentat Burduja.

PNL Sector 1 vine cu o reacție la ceea ce a declarat primarul sectorului 1 pe pagina de Facebook cu privire la blocarea digitalizării Primăriei

Aceștia au precizat următoarele:

Clotilde ARMAND ține la sertar din data de 10 mai 2022 Proiectul de Hotărâre privind aprobarea demarării procesului de digitalizare în administrația publică a Sectorului 1 al Municipiului București, denumit Sectorul 1 DIGITAL și aprobarea contractării, din surse externe, a unui serviciu IT pentru Implementare nr. K2-103, proiect al consilierilor PNL la inițiativa președintelui PNL Sector 1, Ministru al Cercetării, Inovării și Digitalizării, Sebastian Burduja.

În ceea ce privește cea de-a doua componentă a postării menționate mai sus, privind „Un proiect complex prin care sunt implementate mai multe strategii esențiale pentru dezvoltarea Sectorului 1” vă aducem la cunoștință următoarele:

Acest proiect nu a făcut obiectul ședinței din 29 iulie 2022, așadar ori doamna primar nu a fost bine informată, ori dorește în continuare să își mascheze incompetența prin atacuri politice de cea mai joasă speță, ca de obicei. Proiectul K2-141/05.07.2022 se referea la aprobarea și finanțarea proiectului de transpunere în practică a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 prin implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională (SMDI) pentru perioada 2022-2023 în cadrul POCA 2014-2020, CP 18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată, cod apel:POCA/1014/2/1 Strategia de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al Municipiului București(SMDI) pentru perioada 2022-2023 și a Planului de acțiune pentru implementarea SMDI pentru perioada 2022-2023”. Pe lângă faptul că strategiile la care face referire Primarul Armand nu sunt pentru perioada 2022-2030, cum a menționat în postare, ci 2022-2023, strategiile lipsesc cu desăvârșire de la proiectul prezentat în ședința de consiliu, proiectul fiind incomplet.

Mai mult decât atât, ANUNȚUL nr. M3-152/28.06.2022 de pe site-ul instituției la Secțiunea Proiecte în dezbatere publică a fost postat proiectul cu termen de închidere a procedurii 08.08.2022. Așa cum ușor se poate observa, termenul de dezbatere nu s-a încheiat. Odată cu cu „Strategia” pentru perioada 2022-2023 s-a efectuat și o evaluare a activității interne a aparatului primarului prin chestionare, evaluare care nu a fost adusă în niciun fel la cunoștință consiliului local, deși prezintă un mare interes. Sectorul 1 este al cetățenilor, iar cetățenii nu vor o primărie administrată doar pe Facebook, se precizează în comunicat.