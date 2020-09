Printre persoanele amenințate cu bătaia se numără Sorin Blejnar, fostul șef ANAF și Iulian Herțanu, cumnatul fostului premier Victor Ponta.

Interlopul Daniel Ionuţ Pietraru, foarte cunoscut în Prahova pentru comportamentul agresiv, a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare, fiind găsit vinovat de ultraj.

Acesta a fost trimis în judecată după ce şefa Arestului Poliţiei Prahova l-a reclamat că a ameninţat-o cu violul pe ea şi pe fiica ei.

Pietraru Daniel si Constantin Aurel, zis Aurică Pumn de Fier, arestat și el în luna februarie a acestui an, sunt interlopii „preferati” ai fostului paraditor Mircea Negulescu „Portocala”, pe care acesta ii folosea atunci cand trebuia sa isi ameninte, santajeze sau chiar le ofere „corectii” victimelor cercetate abuziv in dosare.

Adevărul din spatele anchetelor

Din declaratiile date in fata procurorilor de la Parchetul General a rezultat si faptul ca „Portocala” le trasase celor doi interlopi batausi sarcini in privinta lui Sebastian Ghita. Concret, Negulescu ii pregatise lui Ghita o adevarata „surpriza”, de care omul de afaceri urma sa aiba parte in arest, unde cele doua „gorile” ar fi stat in camera alaturi de Ghita.

Ancheta pe numele lui Pietraru a demarat după ce Daniela Enache, şefa Centrului de Reţinere şi Arest Preventiv al Poliţiei Prahova (CRAP), a depus o plângere în care reclama faptul că atât ea cât şi fiica ei adolescentă au fost ameninţate cu violul de către Pietraru, la momentul faptelor aflat în arest, cercetat fiind într-o altă cauză.

În ceea ce privește perioada arestului, cât timp a fost în Arestul Poliţiei Prahova de la Câmpina, Pietraru a avut un comportament agresiv, atât cu colegii de cameră, printre care s-au aflat şi fostul şef ANAF, Sorin Blejnar, cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Herţanu, dar şi cu poliţiştii care asigurau paza, informează romaniatv.ro.

Cine este Ionuț Pietraru

Ionuț Pietrariu nu este deloc un nume străin. Bărbatul este din comuna prahoveană Florești și a devenit celebru în urma amenințărilor cu bătaia făcute în rândul mai multor persoane celebre.

Perioada arestului l-a făcut și ea celebră. Ionuț Pietraru a avut o atitudine extreme de violentă cât timp a fost arestat, ba chiar a intrat și în greva foamei, invocând faptul că polițiștii nu-i permit accesul la apă caldă în fiecare zi.

De asemenea, potrivit sursei citate, interlopul ar fi intrat în conflict cu Iulian Herțanu, de la care ar fi vrut să fure țigările și mâncarea, iar Sorin Blejnar a fost ținta lui într-un acces de furie. Pietraru era nemulțumit că nu-i permit să-și facă o cafea și a început să amenințe mai întâi colegii de celulă și apoi chiar pe șefa arestului, Daniela Enache.

Pe aceasta din urmă a amenințat-o cu moartea și chiar că-i va viola fiica adolescentă la acel moment.