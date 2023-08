Petiție pentru condamnarea la moarte a Loredanei Atănăsoaie

Crima din Mangalia a șocat întreaga Românie, tocmai de aceea câțiva cetățeni au decis să ia măsuri. Recent, a apărut în mediul online o petiție în care oamenii cer condamnarea la moarte a Loredanei Atănăsoaie, tânăra de 18 ani care se face vinovată de uciderea celei mai bune prietene, Alina.

Condamnarea la moarte a Loredanei Atănăsoaie a fost cerută în petiția online, iar textul petiției argumentează această cerere.

De ce se vrea pedeapsa cu moartea pentru Loredana

Potrivit textului petiției, se cere acest lucru pentru că în România, legile nu sunt dure cu criminalii, În alte state, există încă pedeapsa cu moartea.

„Am hotărât să fac această petiție din cauza faptului că în România legile nu sunt cum ar trebui să fie pentru un criminal. Este vorba de moartea unei adolescente ce a trecut cu greu prin viață având parte încă din copilărie de un stil de viață abuziv din partea tatălui. Este vorba de Alina Elena, tânăra ce a fost găsită sub o bancă în Mangalia ucisă de cea mai bună prietenă a sa Loredana, ce a urmat să-i devină călău.

Alina avea vise mari, își dorea să ajungă polițistă, însă această prietenă i-a luat viața și visele fără ezitare. Această petiție este cu scopul de a pedepsi agresoarea așa cum merită. De aceea trebuie să ne unim forțele printr-o singură semnătură pentru a putea să-i facem dreptate acestei tinere. Haideți, dragi români, să fim de partea dreptății”, scriu realizatorii petiției online.

Inițiativa nu are nicio șansă în Uniunea Europeană

Inițiativa are valoare mai mult simbolică întrucât toate statele din Uniunea Europeană respectă Convenția Europeană a Drepturilor Omului care prevede și abolirea pedepsei cu moartea.

Codului Penal românesc prevede că Loredana riscă o pedeapsă cu închisoarea de 10-20 ani.

Mama Loredanei a mers să o viziteze

Acesta povestește că i-a fost frică să o întrebe ce s-a întâmplat.

Nu am stat mult cu dansa. Nu am intrebat-o ce s-a intamplat in seara respectiva, nu am avut puterea sa aflu raspunsuri. Nu se pune problema de invidie. Nu era violenta, eu o stiu cuminte, nu drogata, cum s-a spus prin presa. Nu am educat-o rau niciodata, am invatat-o de bine.

Nu stiu ce a fost intre ele, nu stiu daca Loredana avea probleme acolo. Imi mai povestea ca se certa cu Alina, dar nu de la baieti, din nimicuri. Nu stiu ce s-a intamplat acolo, tot stau si ma gandesc, nu pot sa-mi inchipui. Cred ca a fost un moment de nebunie” a precizat mama Loredanei, potrivit Antena 3.