Fostul ministru Elena Udrea se află în prezent în Penitenciarul de femei Târgșorul Nou, unde ispășește o pedeapsă de 6 ani de închisoare în urma condamnării din dosarul Gala Bute. În această perioadă, Elena Udrea se confruntă cu un motiv serios de suferință.

Reporterii spynews.ro au aflat că Elena Udrea și celelalte deținute de la Târgșorul Nou au primit vizita Laurei-Mihaela Moagher, senator în Comisia Juridică a Senatului României. Contactată pentru mai multe informații, Moagher a confirmat că a vizitat penitenciarul unde este încarcerată Elena Udrea, având discuții atât cu deținutele, cât și cu fostul ministru. Mai jos, vă prezentăm detalii despre discuția avută cu Laura-Mihaela Moagher.

„Doamnele erau într-un atelier de lucru, era într-adevăr şi doamna Udrea acolo, şi da, am discutat şi cu dânsa, înclusiv cu dânsa, aşa cum am discutat şi cu celelalte doamne. Chiar am stat la masă cu toate doamnele şi am discutat deschis, zic eu. Fiecare dintre doamne aveau o poveste de viaţă plină de greutăţi, dar într-adevăr, la cele cu copii, ca şi în cazul doamnei Udrea, cea mai mare dorinţă şi durere nu era încarcerarea dânselor acolo, ci faptul că nu pot sta mai mult alături de copiii lor.

Să ştii că începe şcoala şi să nu ai acest drept să fii alături de copilul tău în prima zi de şcoală, de ziua ei de naştere, şi multe alte sărbători…” a spus senatoarea Laura-Mihaela Moagher.