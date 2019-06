Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat marti, intrebat despre o eventuala candidatura la sefia PSD, ca ia in calcul absolut orice.

„Stati un pic, ca discutiile sunt în curs. Eu iau în calcul absolut orice, am spus-o de nenumarate ori in spatiul public, cred ca orice politician are aceasta obligatie fata de cei pe care ii reprezinta. O sa vedem discutiile in partid, pe 29 iunie e Congres”, a declarat Teodorovici, la Palatul Victoria.

Vineri seara Comitetul Executiv al PSD a votat cu majoritate propunerea organizarii unui Congres pe data de 29 iunie. In cadrul reuniunii ar urma sa fie schimbat statutul si sa fie aleasa o noua conducere a partidului.

