Miecuri, 9 noiembrie, procurorul-şef european, Laura Codruţa Kovesi, a susţinut un discurs Bundestag (Parlamentul federal al Germaniei), în cadrul Comisiei pentru afaceri juridice a acestui for legislativ.

Laura Codruţa Kovesi cere extinderea competenţelor Parchetului European, mai repede faţă de planurile iniţiale

Cu această ocazie, la trei ani de la operaţionalizarea Parchetului European (EPPO), Kovesi a insistat pentru extinderea competenţelor instituţiei pe care o conduce, precum şi pentru revizuirea regulamentului astfel încât EPPO să nu mai fie asimilat unei agenții descentralizate a Comisiei Europene, ci să fie cu adevărat independent.

„Vreau ca EPPO să fie o instituție cu adevărat independentă, eficientă și puternică, o instituție în care cetățenii să aibă încredere. Da, extinderea competențelor noastre ar necesita o revizuire serioasă a regulamentului nostru fondator mult mai repede decât s-a planificat inițial”, a explicat Laura Codruţa Kovesi în discursul său.

Şefa Parchetului European le-a transmis un mesaj şi miniştrilor de Finanţe de la nivelul UE. Aceştia ar trebui să înţeleagă că EPPO aduce bani direct în visteria statelor, în bugetele lor naţionale.

„Putem măsura eficiența ca un raport între input și output. Bugetul nostru pentru 2021 a fost mai mic de patruzeci și cinci de milioane de euro. În primul an de funcționare a EPPO, judecătorii ne-au acordat confiscarea a peste un sfert de miliard de euro. Așadar, pui un euro și primești cinci înapoi. Randamentul investiției este masiv și imediat.

Noi punem sechestru, autoritățile naționale confiscă. Prin apărarea intereselor financiare ale Uniunii Europene, EPPO aduce, în realitate, bani înapoi în bugetele naționale. Cu cât suntem mai eficienți, cu atât mai mare este beneficiul dumneavoastră.

Visul meu este ca miniștrii de Finanțe să ajungă să vadă că EPPO este o instituție a UE care aduce bani direct în visteria lor. Nu numai datorită capacității noastre superioare de a urmări și de a confisca activele frauduloase; ci și pentru că suntem cel mai bun instrument disponibil pentru a combate frauda transfrontalieră în materie de TVA”, a mai arătat Laura Codruţa Kovesi, în discursul susţinut în Bundestag.

Kovesi: Un EPPO echipat corespunzător va fi capabil să reprime aceste grupuri infracționale cu o ferocitate fără precedent

Procurorul-şef european a vorbit şi despre primul an în care instituţia a început să-şi exercite efectiv competenţele, după ce s-a trecut de toate etapele de pregătire.

„În urmă cu trei ani, principala mea preocupare a fost să mă asigur că înființarea EPPO nu va provoca perturbări în cazurile existente. Acesta este motivul pentru care am insistat atât de mult asupra resurselor. Astăzi, mă bucur să vă informez despre modul în care Parchetul European îndeplinește ceea ce am promis.

Am început să ne exercităm competențele la 1 iunie 2021. Nu a existat nicio întrerupere. Cu resurse minime, în pofida unor condiții de lucru suboptime, sub o presiune extremă a timpului, am început să lucrăm, destul de bine, și în profit.

În primul nostru an de activitate, am tratat peste patru mii de sesizări penale. Aproximativ jumătate din sesizările penale pe care le-am procesat până în prezent au provenit de la persoane private. Consider că acesta este un indicator fiabil al încrederii cetățenilor.

Împreună cu toate autoritățile naționale relevante, am reușit astfel să integrăm EPPO în sistemul judiciar din douăzeci și două de state membre. Aceasta este o realizare extraordinară.

Am creat ceea ce eu numesc „zona EPPO”. O zonă în care, prin punerea în aplicare a unei politici de urmărire penală, unificăm abordarea investigațiilor privind fraudele din UE. În zona EPPO, bugetul și statul de drept sunt mai bine protejate, grupurile infracționale sunt combătute mai eficient și, ca urmare, sunteți mai în siguranță. (…)

Cea mai recentă estimare a Europol este că numai frauda în materie de TVA în UE costă 50 de miliarde de euro în fiecare an. Conform evaluării noastre, avem de-a face în principal cu organizații criminale consolidate, adesea implicate și în contrabandă (de exemplu, de tutun), ceea ce provoacă pierderi suplimentare de venituri din accize.

Nu am nicio îndoială că un EPPO echipat corespunzător va fi capabil să reprime aceste grupuri infracționale cu o ferocitate fără precedent. Nu am nicio îndoială, pentru că vedem că acești infractori încep să simtă presiunea”, a mai declarat, miercuri, Laura Codruţa Kovesi.