Compania care a înregistrat al șaptelea trimestru consecutiv de creștere pe piața locală. Anul viitor îşi dublează numărul de angajaţi

Este cel de-al şaptelea trimestru consecutiv în care Lenovo DCG înregistrează o creştere a prezenţei pe o piaţă estimată la 54 milioane USD în 2018, tendinţă susţinută de investiţiile în creşterea echipei locale şi consolidarea reţelei de peste 250 de parteneri şi distribuitori.Portofoliul Lenovo DCG în România include servere, software şi soluţii de sisteme hiperconvergentecare ajută companiile să obţină mai rapid informaţiile necesare, să simplifice managementul sistemelor IT, să diminueze costul total de proprietate (Total Cost of Ownership – TCO) şi să maximizeze timpul de funcţionare.

„Lenovo se diferenţiază pe piaţa centrelor de date prin soluţii axate pe nevoile clienţilor în procesul de Transformare Inteligentă. Suntem pregătiţi să ne menţinem ritmul de creştere cu investiţii în dezvoltarea echipei locale, parteneriate cu cei mai buni producători din industrie şi un portofoliu complex de dispozitive, software şi soluţii de convergenţă, unic pe piaţa din România”, a declarat Mădălin Florescu, Sales Leader Lenovo DCG România.

În 2016, compania a inagurat Lenovo Lab, un centru de cercetare şi dezvoltarecare numără peste 100 de ingineri specializaţi şi creează soluţii comercializate global. În 2019, divizia îşi propune să îşi dubleze echipa şi să devină cel mai important hub de dezvoltare pentru Lenovo DCG în Europa.

Infrastructură hiperconvergentă pentru simplificarea şi eficientizarea managementului de date

În 2018, Strauss România, subsidiara Strauss Coffee, unul dintre cei mai mari producători de cafea din lume, a ales tehnologia Lenovo ThinkAgile VX pentru a eficientiza procesul de management de date. Prezentă în România de 25 de ani, compania administrează cea mai mare reţea de automate de cafea din HoReCa, care include 7.000 de automate şi 14.000 de aparate de cafea inteligente. Echipa de IT Strauss România avea nevoie de o soluţie prin care să asigure managementul infrastructurii şi pe care să o poată scala pe viitor cu resurse reduse.

„Lenovo ne oferă soluţii complete. Serverele, soluţiile de stocare şi networking, PC-urile şi laptopurile vin de la Lenovo. Am ales o infrastructură hiperconvergentă Lenovo pentru că ne doream o soluţie care să fie setată rapid, gestionată uşor şi eficientă din punctul de vedere al costurilor”, a declarat Aurelian Meşter, IT Manager Strauss România. „Până acum, am fost foarte impresionaţi de soluţia ThinkAgile VX. În timpul testelor, am reuşit să finalizăm un proces-pilot de migrare fără pierderi de date şi cu un downtime de sub o secundă, astfel că operaţiunile nu au suferit nicio întrerupere.”