Telemunca a fost în ultimii ani unul dintre cele mai atractive beneficii din acestă industrie, acordate angajaților din România, înainte de pandemia Covid-19. Astfel, 71% dintre companii acordau ca beneficiu angajaților posibilitatea de a lucra de acasă, minimum o zi pe săptămână.

În perioada următoare angajații companiilor din industrie vor continua să lucreze de acasă, în timp ce spațiul de birouri se va reorganiza în conformitate cu normele distanțării sociale, devenind mai flexibil și respectându-se în același timp toate măsurile sanitare impuse de autorități.

Creștere accelerată pe termen lung și mediu

În România, industria serviciilor de afaceri va înregistra o creștere accelerată pe termen mediu și lung. Presiunea pe costuri pe care economia globală o va resimți se finanțează și din economiile pe care industria de outsourcing le poate produce.

„Pentru acest an, estimăm în România o creștere între 0% și 5% a sectorului de business services, într-un scenariu optimist.

Majoritatea serviciilor vor stagna in jurul nivelului actual pe termen scurt (e.g. servicii financiar-contabile, HR sau anumite servicii de back-office). Pe termen scurt este posibil ca serviciile de customer service pentru turism și transport să înregistreze chiar o creștere abruptă a cererii (datorită anulării rezervărilor), urmând ca pe termen mediu acestea sa cunoască o posibilă scădere semnificativă.

Însă aceasta scădere poate fi compensată de creșterea serviciilor de customer service și logistică dedicate comerțului electronic de exemplu. Serviciile de IT pot înregistra de asemenea o creștere, automatizarea și dezvoltarea soluțiilor de inteligență artificială precum și a soluțiilor de integrare fiind accelerate de contextul crizei actuale.

Pentru anumite servicii din domeniul HR poate urma o perioadă mai dificilă, dat fiind faptul că trainingul și, mai ales instalarea noilor angajați, se fac mai greu în mediul online si vor avea probabil o cerere redusă. Însă companiile ar putea alege să reducă bugetele în teritoriile de origine și să furnizeze anumite activități din locații alternative, costurile /angajat în România rămânând în continuare atractive, comparativ cu Europa de Vest și America.

Astfel, este forte posibil ca sectorul nostru sa nu fie foarte afectat de criza actuală, existând însă și scenarii mult mai pesimiste.”, explică Cătălin Iorgulescu, Vice Președinte ABSL.

Companiile se orientează către servicii cu valoare adăugată mare

În contextul actual, numărul de angajați în industrie poate crește în acest an cu până la 5%, cele mai mari provocări ale acestei perioade fiind legate de managementul la distanță și alocarea rapidă a activităților zilnice. Companiile se orientează din ce în ce mai mult către servicii cu valoare adăugată mare, mai ales pe fondul automatizării industriei.

Rolul Europei Centrale și de Est în sectorul serviciilor pentru afaceri este în creștere într-o lume post – pandemică. Sectorul serviciilor pentru afaceri continuă să se dezvolte prin intermediul companiilor prezente pe piață și a proiectelor noi.

Creștere ușoară a industriei

Cel mai recent studiu al industriei în EMEA arată că în acest an industria va înregistra o creștere ușoară de 1 – 5%, urmând ca pe termen mediu să înregistreze creșteri de până la 10 sau chiar 15%, situație valabilă și pentru industria românească de business services.

Conform raportului, Polonia este cea mai dezvoltată piață a industriei de business services din EMEA, având 1400 de companii în acest domeniu și 330.000 de angajați. Cei mai importanți clienți provin din America (22%), țările nordice (10%) și UK (7%). Cele mai frecvente servicii solicitate de clienți sunt cele financiar – contabile, dezvoltare de softuri și HR.

În Polonia, salariul anual brut în euro pentru un junior în finanțe sau contabilitate începe de la 9000 euro pe an, pentru un junior în client service – de la 8400 euro/an, pentru un junior în IT – de la 11.200 euro/an. Salariile variază în funcție de experiența acumulată și aptitudini și pot ajunge până la un nivel superior, pentru cei cu experienta, ce variază între 18.000 și 60.000 euro/ an.

Conform studiului, potențialul pieței poloneze este de 400.000 de angajați până în 2022.

Piața din România, pe locul doi

Din punctul de vedere al veniturilor generate de acest sector, piața din România este pe locul doi în Europa. Conform estimărilor, industria serviciilor de business services a generat anul trecut venituri în creștere, de peste 4,5 miliarde euro, ajungând astfel la aproximativ 2% din PIB-ul României.

Sectorul cuprinde 280 de companii și peste 131.000 de angajați, adică aproximativ 2,4% din totalul angajaților din economia românească. 79% dintre clienții acestor companii provin din Europa și 14% din SUA.

Principalele servicii furnizate sunt*:

80% dintre companii oferă servicii IT

66% oferă servicii financiar – contabile

61% oferă servicii operațiuni cu clienții

50% oferă servicii HR

45% oferă servicii de achiziții

42% – servicii de project management

38% – servicii de transformare a afacerilor

35% – servicii de gestiune a documentelor (15%)

* totalul acestora depășește 100% întrucât majoritatea companiilor din industrie oferă mai multe servicii simultan.

În România salariul anual brut în euro pentru un junior în finanțe sau contabilitate începe de la 7700 euro pe an, în client service pentru un junior – de la 6800 euro/an, pentru un junior în IT – de la 10.800 euro/an. Salariile brute variază în funcție de experiența acumulată și aptitudini și pot ajunge până la un nivel superior ce variază între 13.000 și 66.000 euro/an.

Cehia ocupă locul trei

Cu 112.000 de angajați, Cehia ocupă cel de-al treilea loc pe piața serviciilor de afaceri din EMEA. Principalele servicii furnizate sunt cele financiar – contabile, HR și IT. Cei mai mulți clienți provin din SUA și Germania. Potențialul pieței din Cehia este de 140.000 de angajați până în 2022.

În Cehia salariul anual brut în euro pentru un junior în finanțe sau contabilitate începe de la 11.700 euro pe an, la fel și pentru un junior în customer care sau HR, în timp ce un junior în IT are un salariu brut e de 14.000 euro/an. Salariile brute variază în funcție de experiența acumulată și aptitudini și pot ajunge până la un nivel superior ce variază între 21.000 – 47.000 euro/an.

România are avantaje

„Comparativ cu Polonia și alte state din EMEA, România are în momentul de față avantaje legate de forța de muncă. Avem avantajul competitiv de cost, angajații vorbesc limbi latine, dar și germana, piața nu este încă la fel de saturată ca în Polonia. Acestea sunt motivele pentru care investitorii din industrie se uita la piața din România. Unul dintre pricipalele obiective ABSL este promovarea orașelor din nivelul 2 sau 3. Multe companii membre ale asociației au sedii deschise în Timișoara, Sibiu, Cluj, Brașov și Iași. Ne-am dori să putem extinde această listă în cât mai multe orașe, dar avem nevoie și de implicarea autorităților locale pentru a crea un pachet care să atragă potențialii investitori”, spune Dragoș Ștefan, Președinte ABSL.

Studiul pune pentru prima dată pe harta industriei și țări precum Bosnia-Herțegovina, Ucraina, Egipt sau Tunisia.

„Avantajele pe care le pot prezenta aceste piețe emergente din punct de vedere costuri cu forța de muncă și relativa disponibilitate a resursei umane calificate sunt contrabalansate de faptul că aceste țari nu sunt membre ale Uniunii Europene sau NATO. Importurile de echipamente sunt mai greoaie, se facturează taxe de import și, de cele mai multe ori, alinierea la nivel fiscal/ legislativ presupune costuri destul de mari. Toate acestea reduc din avantajele competitivității pe costuri.”, consideră Dragoș Ștefan, Președinte ABSL.

Raportul EMEA analizează 18 țări din punct de vedere al potențialului de dezvoltare și este organizat de ABSL Polonia în colaborare cu asociațiile locale ABSL, printre care si România.