Articolul care bloca creșterea cu 16% a salariilor profesorilor a fost abrogată de Comisia de Învățământ din Senat și propunerea inițială privind salarizarea, conform legii 153/2022 va ajunge pe masa Comisiei pentru buget.

Se revine la forma inițială privind salarizarea

Senatorii USR Cosmin Poteraș, Irineu Darău, Ștefan Pălărie, Virgil-Marius Bob și Silvia Dinică din Comisia de Învățământ a Senatului au abrogat articolul care le oferea profesorilor o mărire salarială de doar 4% în loc de 16% și au adus un amendament prin care se revine la forma inițială.

Art I (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariile de bază se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna decembrie 2021.

„Se introduce un nou articol, Articolul II, care va avea următorul cuprins: Art. II.

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ se acordă salariile de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022.”

Prin OUG nr.130/2021, începând cu 1 ianuarie 2022, se acordă o majorare a salariilor de bază pentru aceste categorii de personal, respectiv cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 ș1 cele din luna decembrie 2021.

În ciuda majorării, în acest an nu se vor acorda salariile din grila prevăzută în Anexa 1 la lege. În plus, majorarea prevăzută de OUG nr.130/2021 este mai mică decât aceea promisă în 2020, în contextul în care are în vedere o creștere cu 1/4 din diferența dintre salariul din Anexa I din Legea 153/2017 și cel din decembrie 2021, si nu cel din decembrie 2018.

Astfel, pentru a se ajunge la nivelul prevăzut de lege pentru 2022 este nevoie de 3 tranșe precum cele din OUG nr.130/2021 sau de o mărire de 3 ori mai mare, scrie România TV.

Liberalii susțin creșterile salariale din învățământ

Amintim și faptul că preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat, marţi, că liberalii susţin creşterile salariale în învăţământ, dar şi în toate domeniile din sectorul public, atât timp cât există spaţiu fiscal.

„Au existat mai multe informaţii în spaţiul public că PNL s-ar opune semnării unui acord despre care noi nu am ştiut niciodată, nu ştim nimic şi nu l-am văzut niciodată. Am vrut să fie foarte clar că PNL susţine majorările salariale în sectorul învăţământului, atât în învăţământ, dar şi în sănătate, în toate domeniile din sectorul public, dar atât timp cât există spaţiu fiscal. Înţeleg şi din discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii sindicatelor, Ministerul Finanţelor a spus că există 7 miliarde de lei în plus la buget. Acum, eu ştiu că o parte din ei s-au dus la CEC, alţii s-au dus la Fondul Proprietatea, investiţi poate. (…) PNL susţine, dacă există spaţiu fiscal, aceste creşteri salariale”, a spus Cîţu la Parlament.