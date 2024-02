Potrivit lui Ionuț Stroe, este foarte probabil ca discuțiile privind comasarea alegerilor să continue și săptămâna viitoare.

”Foarte probabil ca aceste discuţii privind comasarea alegerilor să se continue săptămâna viitoare, probabil luni, pentru că comasarea alegerilor în mod evident are o serie de avantaje şi este absolut necesar să existe o decizie”, a declarat el la Antena 3 .

Purtătorul de cuvânt al PNL a afirmat că liberalii și-ar dori ca aceste discuții să fie tranșate cât mai repede, deoarece suntem presați de timp, fiind un an electoral.

”Noi, liberalii, am spus-o foarte clar că ne-am dori ca această discuţie privind această posibilă organizare împreună a mai multor tipuri de alegeri să fie tranşată, totuşi, cât mai repede, pentru că deja timpul ne presează, deja am intrat în a doua lună a acestui super an electoral.

Ne obligă nu numai procedurile, ne obligă şi o agenda a Guvernului foarte încărcată şi este foarte important să arătăm preocupare atât pentru guvernare cât şi pentru organizarea acestor alegeri”, a adăugat acesta.