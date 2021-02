Cognizant Softvision lansează un nou concept! Modelul de muncă de acasă are în centru flexibilitatea și permite angajaților și viitorilor angajați să lucreze inclusiv la distanță de casă, de oriunde se simt cel mai confortabil, sau în unul din cele cinci studiouri ale Cognizant Softvision din toată țara, după deschiderea acestora: București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Baia Mare, conform unui comunicat.

Prin această inițiativă, Cognizant Softvision își propune să extindă capacitatea de angajare, având în prezent peste 200 de poziții deschise pentru ingineri software, în special experți în tehnologii precum Java, JavaScript, DevOps, QA Automation, .NET.

Noua abordare vine în susținerea brandului de angajator „The Place To Be, Now & Beyond” pe care compania l-a lansat în pandemie. Acest concept de muncă dintr-o locație flexibilă oferă oportunități de angajare mai multor specialiști din România, prin eliminarea oricăror limitări legate de timpul de deplasare sau alte provocări geografice.

„Vom continua să cultivăm o cultură a pasiunii pentru tehnologie, a evoluției continue, a flexibilității și a autonomiei pentru a veni în întâmpinarea aspirațiilor și preferințelor individuale ale colegilor noștri, oferind în același timp oportunități întregii comunități software din România, indiferent de locație.

Modelul nostru de operare este clădit pe principii de încredere, echilibru între viața profesională și cea personală, dezvoltare continuă și calitate la cele mai înalte standarde pentru livrabilele noastre. Contextul ultimelor 12 luni a exersat, rafinat și demonstrat aceste principii iar acestea ne vor determina și viitorul.

Suntem încântați să oferim acum opțiunea de a se alătura comunităților noastre tehnice tuturor entuziaștilor de tehnologie din țară, este un pas natural în dezvoltarea noastră”, a declarat Mihai Constandiș, Country Manager, Head of Romania Studios, Cognizant Softvision.

„Studiourile Cognizant Softvision vor continua să fie centrele noastre regionale, vor fi locuri de întâlnire între colegi, clienți, membrii din comunitățile tehnice locale, cu scopul de a colabora, lucra, inova și învăță. Aceste locuri vor fi ideale pentru a crea conexiuni, a dezvolta produse și idei.

Acum încă lucrăm exclusiv de acasă iar când va fi posibil ne vom redeschide sediile și acestea vor deveni acele hub-uri regionale acoperind întreaga țară și deservind din punct de vedere logistic, organizatoric și în special al experienței de lucru colegii din orașele în care avem sedii și județele limitrofe acestora.

Într-un context viitor al flexibilității, opționalității și coexistenței muncii de acasă cu cea de la birou, studiourile noastre vor fi “The Place To Be” pentru a acomoda preferințele colegilor noștri, prioritățile de business și vor găzdui activități cu impact în evoluția tehnologică. Aceste Hubs vor servi drept centre de excelență pentru inovație, iar colegii, clienții și comunitatea vor fi cei care vor beneficia de acest întreg “Studio Experience”.