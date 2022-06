Cea mai bună veste pentru șoferii din România. Parlamentarii au în plan să modifice Codul Rutier, însă de această dată în favoarea vitezomanilor. Mai exact, conform noilor modificări, în cazul în care șoferii sunt opriți în trafic pentru că au depășit viteza legală cu peste 70 de kilometri în localități, polițiștii nu vor mai putea ridica pe loc permisele acestora.

Bende Sándor, deputat UDMR și totodată președintele Comisiei de Industrii, a oferit o serie de explicații în acest sens. Potrivit acestuia, se dorește ca după întâmplarea unei astfel de fapte situația să nu fie mai gravă și pentru alte persoane aflate în mașină.

Bende Sándor, despre scopul noilor modificări la Codul Rutier

Mai exact, acesta propune ca șoferul să își asume fapta făcută, iar copiii sau cei aflați în autoturism să nu mai fie nevoiți să aștepte minute îndelungate. El a mai explicat că s-a confruntat și el cu astfel de situații care nu au fost tocmai plăcute.

„S-a dat posibilitatea ca o faptă dacă totuși s-a întâmplat, să fie agravată situația unor persoane colaterale, cum ar fi familia, copii mici. Cel care conduce ar trebui să-și asume.

Copiii din mașină nu trebuie să sufere, să aștepte, să stea acolo flămânzi, fără apă. Am permis de conducere de mai mult de 30 de ani, am condus aproximativ două milioane de kilometri, mi s-au întâmplat și lucruri bune, și mai puțin bune, am plătit și amenzi, am avut și permisul suspendat”, a spus acesta.

Întrebat dacă este de partea vitezomanilor, deputatul susține că permisul i-a fost suspendat din alte motive și nicidecum din cauza vitezei excesive.

„De toate, am încălcat regulile de circulație, am depășit și pe linia continuă. Depășirea pe linia continuă nu înseamnă viteză”, a mai adăugat Bende Sándor.

Noile modificări ale Codului Rutier

Menționăm faptul că noile modificări la Codul Rutier au fost făcut de parlamentarii din mai multe comisii și prevăd ca șoferii care sunt sancționați în mod repetat fie pentru depășirea coloanelor, fie pentru că trec pe roșu la semafor, vorbesc la telefon sau nu respectă indicațiile polițistului nu mai riscă să rămână fără permis timp de șase luni, așa cum prevedea legea până acum.

Astfel, aceștia ar urma să rămână fără permis pentru o perioadă de doar trei luni de zile. În ceea ce îi privește pe vitezomanii din România, șoferii care sunt surprinși cu o viteză de 120 de kilometri pe oră în oraș nu vor mai rămâne pe loc fără permis.

Totodată, aceștia ar cam să primească o dovadă valabilă timp de 15 zile și vor putea circula în continuare în acest interval.

Votul pe modificarea Codului Rutier, amânat pentru sesiunea parlamentară din toamnă!

Menționăm faptul că noile modificări la Codul Rutier au generat un val de nemulțumiri. În acest sens, liderii coaliției au decis, în cursul zilei de miercuri, 15 iunie, ca votul pe modificarea Codului Rutier să fie amânat pentru toamnă, în momentul în care va începe o nouă sesiune parlamentară.

O reacție acidă a venit din partea președintelui PSD, Marcel Ciolacu. Acesta a declarat pentru Digi24 că a cerut o analiză a amendamentelor aduse de PSD și PNL la ordonanța de urgență care modifică actualul Cod Rutier în favoarea șoferilor vitezomani.

Totodată, el a amintit și de faptul că România este țara cu cele mai multe decese din Europa, iar o astfel de măsură nu este una prioritară. „Am decis să mă uit pe toate amendamentele și pe ordonanță. Avem cele mai multe decese din Europa. Vreau să văd cum este legislația în Europa”, a spus președintele PSD.

O reacție în acest sens a venit și de la fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, actual lider interimar al USR. Acesta susține că o astfel de decizie ar ”distruge” Codul Rutier și nu ar mai oferi atât de mare siguranță în trafic.

„I-am oprit din distrugerea Codului Rutier. Pentru moment. Coaliția PSD-PNL-UDMR este exact cea care a propus voinicește amendamentele care măcelăresc Codul Rutier. După ce le-a propus, le-a votat în 4 comisii parlamentare, în unanimitate. Complet surdă la orice argumente de bun-simț, în apărarea siguranței rutiere”, declara acesta.

Ulterior, ministrul de Interne a cerut ca aceste modificări să fie respinse de Camera Deputaților, care este și for decizional.