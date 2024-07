Sunt vizați acei șoferi care refuză să primească procesul-verbal după ce au fost amendați. Noile prevederi aduc mai multe modificări importante, potrivit informațiilor transmise de Poliția Română.

Potrivit noilor prevederi, se consideră că procedura comunicării procesului-verbal a fost îndeplinită pe loc, dacă persoanele sancţionate contravenţional sunt înregistrate de către poliţist cu mijloacele audio-video din dotare, în timp ce refuză să primească documentul.

Astfel, nu mai este nevoie ca procesul verbal să fie trimis la domiciliul contravenientului, au informat vineri oficialii Poliţiei.

Ca urmare a adoptării noilor prevederi, unitatea din care face parte agentul constatator nu mai este obligată să comunice la domiciliul contravenientului un exemplar al acestuia.

Persoana amendată contravenţional va trebui să facă demersurile necesare pentru a obţine o copie. Mai precis, va trebui să solicite ulterior emiterea copiei după procesul verbal de către unitatea din care face parte agentul constatator.

Ordonanţa de urgenţă nr. 84 din 28 iunie 2024 modifică şi completează unele acte normative în scopul creşterii siguranţei rutiere.

Trebuie menționat că unele prevederi ale documentului sunt puternic contestate de şoferi şi de societatea civilă. Aceștia consideră că actul normativ „lasă fără permis şoferii nevinovaţi”.

De asemenea, Asociaţia Declic a lansat o petiţie adresată premierului Marcel Ciolacu prin care solicită anularea Ordonanţei.

„În România, 1 din 2 teste antidrog pozitive, făcute de poliţie, este FALS pozitiv. Asta înseamnă că şoferii rămân fără permis pe nedrept şi se aleg cu dosar penal până când vin rezultatele analizelor. Asta i-a determinat pe mulţi şoferi să refuze testarea rapidă şi să ceară analize de sânge la INML. Doar că asta nu mai e posibil, după ce Guvernul Ciolacu a schimbat legislaţia peste noapte, prin OUG 84. De acum, fiecare şofer sau şoferiţă care cere analize de sânge rămâne fără permis până vine rezultatul. Or asta înseamnă chiar şi 1 an fără permis, pentru că laboratoarele sunt puţine şi Institutul de Medicină Legală nu are suficient personal. Practic, premierul Marcel Ciolacu şi ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, dau cu banul când vine vorba de permisele a zeci de mii de şoferi, pentru că jumătate din testele antidrog rapide pozitive sunt fals pozitive. Adică oameni nevinovaţi se aleg cu dosare penale şi îşi pot pierde chiar locurile de muncă până când se stabileşte că testul lor a fost, de fapt, fals pozitiv”, au explicat iniţiatorii petiţiei.