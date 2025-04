Conducerea fără permis, o infracțiune care te poate băga după gratii

În conformitate cu articolul 335 din Codul Penal, orice persoană care conduce un autovehicul pe drumurile publice fără să dețină permis auto comite o infracțiune. Pedepsele sunt clare și variază în funcție de tipul faptei și de statutul conducătorului auto.

Dacă o persoană nu a avut niciodată un permis de conducere, fapta nu poate fi sancționată prin amendă. Singura pedeapsă posibilă în acest caz este închisoarea, iar aceasta poate fi stabilită între un an și cinci ani.

Instanța poate decide dacă pedeapsa se execută efectiv în regim de detenție sau dacă aceasta se suspendă condiționat. În plus, judecătorii pot impune interdicția de a obține permisul de conducere pentru o anumită perioadă, transmite ProMotor.

Când poate fi aplicată amenda penală

Există și cazuri în care fapta nu implică lipsa totală a permisului, ci alte abateri legate de acesta. De exemplu:

conducerea unui vehicul cu permis suspendat, retras sau anulat;

conducerea unui autovehicul pentru o altă categorie decât cea înscrisă în permis.

În astfel de situații, legea prevede două tipuri de sancțiuni: închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda penală.

Amenda penală este o sancțiune diferită de amenda contravențională și are o structură specifică. Ea se calculează în zile-amendă, iar valoarea unei zile este stabilită de instanță, între 10 și 500 de lei. Numărul de zile-amendă poate varia între 30 și 400, în funcție de gravitatea faptei.

Pentru pedepsele cu închisoarea mai mari de 2 ani, limitele speciale ale amenzii sunt între 180 și 300 de zile-amendă. Dacă pedeapsa cu închisoare este mai mică de 2 ani, instanța poate stabili o amendă cuprinsă între 120 și 240 de zile-amendă.

Astfel, un șofer vinovat poate fi obligat să plătească o amendă penală care poate ajunge până la 150.000 lei, în funcție de veniturile sale și de gravitatea situației.

Când răspunde și proprietarul mașinii

Legislația penală din România prevede și o formă indirectă de răspundere. Dacă un proprietar încredințează cu bună știință autoturismul unei persoane care nu are permis, are permisul suspendat sau se află sub influența alcoolului ori a drogurilor, riscă aceeași pedeapsă ca și cel aflat la volan.

Codul Penal stabilește în această situație o pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă penală, identică cu cea a conducătorului auto.

Odată ce instanța pronunță o hotărâre definitivă, aceasta rămâne în cazierul judiciar al persoanei condamnate. Acest aspect poate afecta negativ șansele de angajare, dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a obține licențe ori autorizații.

De asemenea, în cazul unui accident rutier produs în timpul unei astfel de fapte, consecințele pot deveni și mai grave, cu pedepse sporite și eventuale despăgubiri de achitat victimelor.