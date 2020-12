UPDATE: COD GALBEN de ceață valabil de la : 17-12-2020 ora 9:00 până la : 17-12-2020 ora 12:00

In zona : Județul Cluj: Huedin, Aghireșu, Baciu, Poieni, Căpușu Mare, Chinteni, Gârbău, Sânpaul, Izvoru Crișului; Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m

Cod galben de fenomene periculoase în România. Alertă meteo ANM, vremea de iarnă dă bătăi de cap

Joi, 17 decembrie, meteorologii ANM (Administraţia Naţională de Meteorologie) au emis o serie de alerte de tip Cod galben care vizează mai multe judeţe din ţară în această dimineaţă.

Vor fi probleme mari în special pentru şoferi, pentru că este vorba despre ceaţă densă ce poate duce la scăderea vizibilităţii chiar şi sub 50 de metri în unele situaţii. În unele zone, se poate forma şi polei.

Care sunt judeţele localităţile vizate de Cod galben?

Atenţionare nowcasting în judeţul Cluj până la ora 9:00 în localităţile: Huedin, Aghireșu, Baciu, Poieni, Căpușu Mare, Chinteni, Negreni, Gârbău, Sânpaul, Mănăstireni, Sâncraiu, Ciucea, Izvoru Crișului. Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii sub 200 m, izolat sub 50 m.

Atenţionare nowcasting în judeţul Covasna până la ora 10:00 în localităţile: Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Sânzieni, Sita Buzăului, Brăduț, Cernat, Barcani, Catalina, Boroșneu Mare, Belin, Lemnia, Vârghiș, Poian, Aita Mare, Brateș, Mereni. Se vor semnala : local ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m. Fenomene asociate : posibil burniță care depune polei.

Atenţionare nowcasting în judeţul Harghita până la ora 10:00 în localităţile: Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaș, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârța, Siculeni, Mihăileni, Tomești, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dănești, Subcetate, Mădăraș, Tușnad, Sântimbru, Voșlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu.

Se vor semnala : local ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m. Fenomene asociate : posibil burniță care depune polei.

Alertă meteo ANM! Cod galben de fenomene periculoase în România. Sunt vizate judeţe din întreaga ţară

Atenţionare nowcasting în judeţul Argeş până la ora 10:00 în localităţile: Cocu, Uda, Cuca, Cotmeana, Morărești, Drăganu, Ciomăgești, Poienarii de Argeș. Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității sub 200 m și izolat sub 50 m.

Atenţionare nowcasting în judeţul Suceava până la ora 11:00 în localităţile: Dorna Candrenilor, Poiana Stampei, Coșna. Se vor semnala : ceață care va determina scăderea vizibilității sub 200 m.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maxim 6 ore.

Prognoza meteo ANM pentru joi

Vremea se va menține mai caldă decât în mod normal la această dată, dar va fi și în general închisă. În zonele joase de relief, pe spații mici, va fi ceață dimineața și noaptea, iar pe arii restrânse în sud-estul țării și doar izolat în rest se va semnala burniță sau ploaie slabă. În zona de munte înnorările vor fi temporare. Vântul va sufla moderat pe crestele montane și în general slab în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 și 10 grade, iar cele minime se vor situa între -4 și 6 grade.

Prognoza meteo pentru București arată că vremea se va menţine închisă şi, trecător, vor fi condiţii de burniţă. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă, mai ridicată decât în mod obişnuit la această dată, va fi de 2…3 grade.

