Date de ultim moment despre antreprenoriatul românesc. Președintele Consiliului Naţional al IMM-urilor din România (CNIPMMR), Florin Jianu, a participat recent la dezbaterea „Dezvoltare Sustenabilă între trend şi necesitate”, eveniment organizat de Patronatul European al Femeilor de Afaceri (PEFA).

Președintele CNIPMMR a spus că analizează „cu foarte multă atenţie la dinamica numărului societăţilor comerciale”. Conform datelor oferite de el, dinamica societăţilor comerciale, respectiv diferenţa dintre numărul de societăţi înscrise şi numărul de firme suspendate, radiate sau închise, ar putea coborî în acest an la 20.000. Comparativ, cifra era de 22.000 anul trecut.

„Ne uităm cu foarte multă atenţie la dinamica numărului societăţilor comerciale, la felul în care intră noi oameni în economie şi ies alţii, şi la această diferenţă. Diferenţa nu este foarte mare. Am sesizat că avem un număr de 150.000 – 160.000 de societăţi comerciale care se înscriu în fiecare an, dar 120.000 – 130.000 care se închid. Or, această rată, dacă este să ne uităm statistic, în urmă cu trei ani aveam o rată de creştere, diferenţa între numărul de societăţi înscrise şi numărul de firme suspendate, radiate sau închise, de 36.000, acum doi ani de 26.000, anul trecut 22.000”, a declarat Jianu.