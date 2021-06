La doar o jumătate de oră de la începerea celei mai importante ședinte pentru rezolvarea crizei gunoaielor din Sectorul 1, primarul Clotilde Armand s-a ridicat brusc și a părăsit sala fără să anunțe pe nimeni.

Clotilde Armand a plecat dintr-o dată din ședință

Momentul a avut loc marți, imediat după intervenția vice-președintelui PNL Sector 1, Dragoș Preda, care i s-a adresat primăriței într-o franceză perfectă. Evenimentul Zilei a vorbit recent cu cel care a reușit s-o enerveze pe Armand doar pentru că ”a încercat să-i vorbescă pe limba ei”.

La întâlnire au fost prezenți primarul, consilierii, societatea de salubritate, dar și reprezentanți ai instituțiilor statului, în încercarea de a găsi o soluție pentru rezolvarea ”crizei gunoaielor din sectorul 1” declanșată deja de câteva luni.

Madame la maire , je m’adresse à vous…

Cu toate că abia începuse ședința și apucaseră să vorbească doar câteva personane, în momentul în care Dragoș Preda i s-a adresat edilului spunându-i în franceză: ”Madame la maire , je m’adresse à vous en tant que citoyen de 1er arrondissement, ancien conseiller du vice maire de la ville de Paris – Bernard Pignerol dans le mandat de Monsieur le Maire Bertrand Delanoë (mă adresez dumneavoastră ca cetățean al sectorului 1 , Vicepresedinte al PNL Sector 1 și fost consilier al Viceprimarului Bernard Pignerol in timpul mandatului Primarului Parisului Bertrand Delanoe … ), Armand a dat semne că s-a enervat, s-a ridicat și a ieșit din sală.

Ce a mai spus Dragoș Preda

”Serviciul de salubritate este un serviciu vital pentru cetățeni … vorbim de solutii inteligente, vorbim de solutii pentru cetățeni, vorbim de condiții de viața mai bune … acest serviciu NU TREBUIE NICIODATĂ INTRERUPT … exista organe de specialitate abilitate a fi sesizate pentru a rezolva legal aceasta situație : ANAF, GARDA DE MEDIU, CURTEA DE CONTURI etc. dar pana la sesizare și la închiderea dosarului acest serviciu trebuie asigurat FARA ÎNTRERUPERE”

Cine este vicepreședintele PNL Sector 1

Dragoș Preda este absolvent al al ENA (The École Nationale d’Administration), grande école (școală post universitară fondată de Charles de Gaulle pe care au absolvit-o aproximativ 80 la sută dintre miniștrii sau prefecții francezi, inclusiv președintele Macron), întors de cinci ani în România.

Vicepreședintele PNL a explicat cum de vorbește o franceză perfecta, dar și de ce are ”căderea” să abordeze probleme de administrație publică locală și să insiste pentru găsirea unei soluții în stringenta problemă a gunoiului din sector.

”Prima mea calitate este aceea de cetățean. Și când am ieșit azi (nr-ieri) din apartament ca să merg spre ședință, locuiesc în sectorul 1, exact la ieșirea din imobil, în Aviației, o zonă bună a Bucureștiului, m-am lovit de un morman de gunoaie. Le-am fotografiat. Am vrut să-i arăt fotografia doamnei primar, nu am apucat. În schimb sper că a înțeles mesajul, că oricum ar fi și orice nemulțimiri ar avea cu privire la contract, acest serviciu de salubritate NU SE POATE ÎNTRERUPE. Este inadmisibil. Și sper că a înțeles că sunt hotărât și o să fac tot posibilul, o să facem, eu și colegii mei din PNL, tot posibilul ca această criză în profunda defavoare a cetățeanului, să se termine.” a transmis Preda pentru Evz.

