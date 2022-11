Cleopatra Stratan, dezvăluiri din relația cu Edward Sanda: Sunt foarte norocoasă! Artista are o relație specială cu socrii

Cleopatra Stratan a spus că este un caz foarte norocos. Artista îi tratează pe socrii săi „ca a doua pereche de părinți” și spune că sunt niște oameni de-a dreptul minunați și buni la suflet.

„Eu sunt un caz norocos. Sunt foarte norocoasă de mama soacră, Edi are niște părinți superbi. Sunt atât de buni la suflet și de minunați, sunt exact ca părinții mei. Îi iubesc ca pe părinții mei. Mă bucur de fiecare dată când îi văd. Mă bucur foarte mult că am norocul ăsta de socrii și îi consider și eu ca a doua pereche de părinți”, a declarat Cleopatra Stratan, conform wowbiz.ro

Mai mult, cântăreața vorbit și despre sora soțului ei, care are doar cinci ani. Potrivit dezvăluirii făcute de Cleopatra Stratan, aceasta ascultă muzică toată ziua și început deja să cânte piesele celor doi.

„Dacă nu, o să o susținem în ceea ce vrea să facă și asta e valabil și la fratele meu. Pe măsură ce crești îți dai seama că poate îți plac alte lucruri”, a mai spus cântăreața.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au spus când vor deveni părinți

Amintim că Edward Sanda și Cleopatra Stratan s-au căsătorit în urmă cu un an, în august 2021. Cei doi artiști au avut parte de o nuntă de poveste și se înțeleg de minune.

Totodată, cei doi își doresc foarte mult să devină părinți, însă Edward Sanda a mărturisit că momentan e mult prea devreme să facă și acest următor pas în viața lor.

„Peste ani, peste ani. Deocamdată vrem să mai stăm, să muncim, să ne facem o căsuță, să mai scoatem piese, dar peste ani. De fapt, nici noi nu știm dacă vine la anul sau peste cinci ani, nu știm, când o fi. Dar am vrea să mai treacă timpul”, a spus Edward Sanda, pentru spynews.ro

Astfel, cântărețul și partenera lui vor să mai aștepte până când vor să devină părinți. Cei doi se iubesc la nebunie, iar asta putem observa din numeroasele imagini pe care le postează împreună pe rețelele de socializare.