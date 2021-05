Care credeți că este cel mai de succes proiect implementat în 2020?

Claudiu Ilian: Comparat cu un an obișnuit, anul 2020 a venit cu o provocare în plus, pandemia. Am răspuns la pandemie cu multă agilitate în gestionarea producției și vânzărilor, prin adaptarea rapidă a canalelor de vânzare, precum și prin accelerarea digitalizării. Aceasta a însemnat că proiectelor care erau deja în desfășurare sau pe care le planificam în funcție de nevoile de business li s-au adăugat cele care au însemnat o adaptare la pandemie și condițiile speciale presupuse de această nouă situație. Cel mai important și de succes proiect al departamentului pe care îl conduc îl reprezintă schimbarea de la un model de activare față în față al forței de vânzări B2C la un model de activare la distanță, care s-a și dovedit mai eficient decât cel vechi.

Care este cel mai mare proiect din cariera dumneavoastră implementat în cadrul instituției în care activați în prezent?

Claudiu Ilian: E o întrebare ușoară în ceea ce mă privește: lansarea IQOS, dispozitivul dezvoltat de Philip Morris International pentru a le oferi fumătorilor adulți o alegere mai bună la continuarea fumatului, și tot ce a venit la pachet cu aceasta: curajul de a face o schimbare radicală în cadrul companiei și al industriei, o misiune ambițioasă, exprimată fără echivoc, de a construi un viitor fără fum, o categorie nouă de produse fundamentate științific care pot construi un viitor mai bun pentru cei 5 milioane de fumători români care altfel ar continua să fumeze. Toate acestea au însemnat transformarea companiei din una orientată spre brand în una orientată spre consumator, practic un început de la zero într-un model de business mult mai apropiat de un start-up decât de o corporație gigant.

Mă bucur că sunt parte a acestei transformări, că pot spune că am contribuit la lansarea unei categorii complet noi, care a venit cu multe provocări, dar care confirmă statutul de lider pe care Philip Morris International îl are de mulți ani în industrie. De altfel, curajul și ambiția ne-au fost răsplătite: IQOS este astăzi liderul de necontestat al acestei noi categorii de produse din tutun încălzit, atât pe plan internațional, cât și în România.

Care sunt proiectele prevăzute pentru 2021?

Claudiu Ilian: Proiectele din 2021 continuă ceea ce am început în 2020: facilitarea accesului consumatorilor adulți la produsele noastre, cu un accent suplimentar pe retail, unde am dezvoltat platforma de e-ordering cu scopul de a facilita accesul retailerilor la produsele noastre, și digitalizarea în fiecare domeniu de activare pentru a fi pregătiți sau chiar a anticipa tendințele și nevoile consumatorilor sau ale retailerilor.

Care sunt cele mai mari probleme cu care v-ați confruntat în contextul pandemiei?

Claudiu Ilian: Odată cu decretarea stării de urgență și noile reglementări care au intrat atunci în vigoare, mărturisesc că am fost foarte îngrijorat de ceea ce se va întâmpla cu colegii de pe teren. Suntem o companie din domeniul FMCG și, deși cea mai mare parte a colegilor au lucrat de acasă în această perioadă, sunt funcțiuni pentru care acest lucru nu a fost posibil. Preocuparea noastră principală a fost să asigurăm siguranța colegilor de pe teren și a contractorilor care aveau contact direct cu consumatorii sau retailerii. Pe măsură ce găseam soluții și le implementam, a scăzut și îngrijorarea, dar, în continuare, suntem preocupați de toate aspectele care țin de siguranța colegilor din vânzări, dar și a celorlalți colegi din companie.

De ce v-ați lovit în relația cu administrația locală sau centrală?

Claudiu Ilian: În general, avem o bună relație cu autoritățile, dar predictibilitatea și stabilitatea rămân nevoile prioritare pentru un business ca al nostru.

Ce sfat i-ați da unui tânăr care este la început de drum într-o carieră similară cu a dumneavoastră?

Claudiu Ilian: Să caute să înțeleagă cât mai bine ce este important pentru business și să contribuie personal la evoluția și creșterea lui. Mai concret, sunt sigur că o persoană care nu se mulțumește cu a face ce i s-a spus, ci are curaj, arată că depune efort intelectual și își aduce contribuția va fi remarcată și recompensată în final, indiferent de domeniul sau compania în care lucrează.

Care credeți că vor fi cele mai importante schimbări în domeniul în care activați în următorii 10 ani?

Claudiu Ilian: Cred că alternativele mai bune la continuarea fumatului vor înlocui țigările pentru acei fumători care nu vor renunța complet la tutun și nicotină. Dacă acest lucru se va întâmpla, va fi în primul rând datorită științei și cercetării care se află în spatele acestor produse și a investițiilor de aproximativ 8,1 miliarde de dolari pe care Philip Morris le-a făcut pentru cercetarea și dezvoltarea categoriei de produse fără fum. Dar, așa cum am mai spus, va fi nevoie de înțelegere, de acceptare și de susținere din partea societății și a autorităților pentru ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. În ce ne privește, facem tot ce ține de noi pentru a accelera acest proces. Am investit peste 500 de milioane de euro în fabrica din Otopeni care este acum un centru de producție de talie mondială pentru produsele fără fum. Facem, de asemenea, investiții semnificative pentru ca întregul lanț valoric să facă tranziția, în timp, la produsele fără fum. Retailerii vor fi în continuare parteneri esențiali, întrucât oferă canalele prin care consumatorii au acces la noile noastre produse. Cred că vor apărea noi oportunități pentru retaileri pe măsură ce vom explora noi modele de business pentru a distribui și vinde aceste produse.

Ce vă spune acest cuvânt?

Claudiu Ilian: Personal, consider că banii sunt doar un vehicul pentru a atinge un scop care poate fi foarte diferit în funcție de fiecare persoană în parte. În cazul companiilor, sunt un scop în sine, evident, care ține de datoria pe care o avem față de acționari.