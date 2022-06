Ciprian Ciucu exclude din start să candideze peste doi la Primăria Capitalei. Primarul Sectorului 6 a avut și câteva recomandări pentru Nicușor Dan, pe care îl sfătuiește să fie mai apropiat de conducerea PNL Bucureşti decât de Forţa Dreptei.

“Eu care sunt extrem de conştient ce se întâmplă în Primăria Generală pentru că am fost consilier general, acum sunt permanent, sunt preşedintele PNL Bucureşti şi mă preocupă permanent ce se întâmplă la nivel de Primăria Generală. Trebuie să fii inconştient ca să îţi doreşti un mandat ca primar general. Dacă nu ştii ce e acolo şi nu ştii că urmează să cadă oraşul pe noi, da. Vrei să fii primar general, îţi pui această patalama în frunte că sunt primar general.

Dar dacă ştii câţi bani se duc pe termie şi ce probleme sunt acolo pe investiţii, dacă te uiţi pe zona de risc seismic, pot să merg cu această listă la nesfârşit şi ştii cât de mari sunt problemele acolo, doar să fii inconştient ţi-ai dori să fii primar general. Să mă duc primar general, eu sau oricine altcineva trebuie să meargă cu ceva prestabilit înainte. Are nevoie de o dispensă să-şi reorganizeze funcţia publică, să fie puţin mai laxă,să poţi să faci reorganizări uşor, adică în condiţiile acestea eu aş fi foarte greu de convins să candidez la Primăria municipiului Bucureşti”, a declarat Ciprian Ciucu.

Cine va fi viitorul primar al Capitalei

Primarul nu a vrut să dezvăluie pe cine ar vota bucureștenii din sectorul său: “Am făcut un sondaj de curând cu 3.000 de respondenţi, care era reprezentantiv la nivel de sector, nu doar de Bucureşti şi nu o să vă zic nimic din el, îmi pare foarte rău pentru asta. Nu ştie nimeni în acest momentul rezultatele în afară de mine şi cel care a făcut sondajul. Cu părere de rău şi scuze sincere nu vă pot spune absolut nimic”.

Acesta a vorbit și despre șansa ca Nicușor Dan să fie susținut de PNL și USR pentru un nou mandat.

“Nu îmi pot da seama de acest lucru, dar pot să recomand primarului general, dacă mai vrea sprijinul PNL, cel puţin, să fie mai apropiat de către conducerea PNL Bucureşti decât de Forţa Dreptei. Continuă să îşi facă cuiburi în diverse zone de influenţă în rândul primarului general. Deşi neagă de fiecare dată, am şi eu informaţii din Primăria Generală. Şi nu ar strică o relaţia mai apropiată şi de USR. În momentul de faţă, i-am spus şi lui Nicuşor Dan că proiectele de la Sectorul 6 pentru care am bani şi am proiectul , dar nu am dreptul de a face întârzie să apară pe ordinea de zi. Şi atunci începem să avem o problemă pentru că mă simt blocat. Ori pentru faptul că nu îl preocupă subiectul şi nu îi pasă, ori pentru faptul că poate simte o ameninţare care nu vine dinspre mine”, a declarat primarul Sectorului 6.

Ciucu a precizat că îşi doreşte să susţină un primar care la rândul său să îl susţine pe el.

“Şi atunci i-am zis că nu mi se pare acceptabil ca proiectele pe care le-am votat în urmă cu şase luni să fiu nevoit să mă duc la PSD, să facem o şedinţă comună în care facem ordinea de zi şi ne trecem unii altor proiectele. S-a mai întâmplat o dată, nu e normal. Oamenii de sub domnia sa nu le pun pe ordinea de zi, nu e normal. Îmi doresc să susţin un primar ca la rândul lui să mă susţină pe mine. Dacă acest lucru nu se întâmplă, eu ca primar sau politician, sunt obligat să îmi trec proiectele”, a transmis Ciprian Ciucu.