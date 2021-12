Într-o postare pe pagina personală de Facebook, primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu este revoltat de ce se întâmplă. Acesta a postat o serie de imagini din Militari, strada Mărgelelor, unde politica scoaterii mașinilor de pe trotuare continuă și unde zilnic sunt plantați sute de copaci.

Potrivit acestuia, au fost create noi locuri de parcare, iar colegii săi de la ADP i-au promis că ă toate alveolele din Sectorul 6 vor avea copaci, însă cetățenii își bat joc de această muncă.

„#Militari, str. Mărgelelor

Continuăm politica prin care scoatem mașinile de pe trotuare. Vedeți foto, înainte și după. În zonă, pe Ghirlandei, am creat, 140 de locuri noi de parcare, odată cu lucrările prin care am civilizat acea arie (în plus față de locurile vechi).

Colegii mei de la ADP mi-au promis că toate alveolele din Sectorul 6 vor avea copaci”, scri eedilul.

Acesta susține că s-a decis ca în jurul arborilor să fie pus pietriș, pentru un aspect mai plăcut, dar și pentru că ajută arborii, soluție pusă în practică și în Paris, însă cetățenii Sectorului 6 și-au bătut joc de această muncă.

Potrivit edilului, animalele de companie și-au făcut nevoile în toate alveolele pline cu nisip. În acest context, el susține că de abia când cetățenii vor fi civilizați, lucrurile vor putea fi făcute ca la carte.

”O să facem ca la Paris când vom fi civilizați ca la Paris”

Totodată, primarul Sectorului 6 a mai anunțat că așteaptă cu nerăbdare camerele video comendate și speră ca cei vinovați să poată fi amendați.

„Zilnic, sunt plantați, peste tot, sute de copaci, suntem în plină campanie. Erau încântați de soluția cu pietrișul pus în alveolă, la rădăcina arborelui. Și din motive de aspect și pentru că ajută arborii, horticultorii mi-au explicat de ce.

Văzuseră aceeași soluție și la Paris. Ghinion, i-am oprit pentru că toate alveolele, ABSOLUT TOATE, aveau pietrișul aruncat în afară. Unii posesori de câini, certați cu civilizația, au găsit WC-ul ideal pentru câinii lor. Toate alveolele cu nisip au deja rahat de câine în ele și se văd clar urmele de animale care au aruncat pietrișul afară.

O să facem ca la Paris când vom fi civilizați ca la Paris.

Abia aștept să vin cele 3000 de camere video iar Parlamentul să voteze legea prin care putem amenda pe baza probelor de pe acele camere. Altfel nu ne civilizăm, sunt extrem de dezamăgit de comportamentul unor posesori de câini”, a adăugat el.