PSD și PNL nu au decis încă dacă vor concura separat sau dacă vor forma o alianță în cursa pentru Palatul Cotroceni în toamna acestui an.

În interiorul PSD, se poartă discuții intense pentru a stabili cel mai potrivit candidat pentru această funcție.

Există opinii variate: unii susțin că PSD ar putea sprijini o candidatură a fostului președinte al partidului, Mircea Geoană, în timp ce alții argumentează că Marcel Ciolacu ar trebui să fie candidatul lor la prezidențiale.

În partid, s-a menționat că nu s-a discutat niciodată despre posibilitatea ca Mircea Geoană să candideze la prezidențiale susținut de PSD.

Totuși, se recunoaște că acest scenariu ar putea fi ideal, având în vedere pozițiile de frunte ocupate în sondaje de fostul președinte al PSD și actualul președinte al partidului.

Există o proiecție teoretică în acest sens. Pentru a pune în aplicare acest scenariu, este necesară o decizie luată în interiorul partidului, o decizie care să fie propusă de președintele Marcel Ciolacu.

Vasile Dîncu a menționat că în acest moment nu are informații despre discuțiile legate de varianta Mircea Geoană în cadrul partidului.

El a precizat că nu a participat la întâlnirile recente în care s-ar fi discutat despre această variantă în coaliție, deoarece nu a fost prezent la întâlnirea dintre președinți și secretarii generali de ieri sau alaltăieri.

Nu a fost implicat în discuțiile referitoare la această opțiune mai detaliată. Vasile Dîncu a subliniat că în principiu, deciziile importante în cadrul partidului se iau colectiv, așa cum s-a procedat în ultimii 20 de ani.

De asemenea, a recunoscut că partidul a suferit pierderi în ultima perioadă.

Acum nu știu, nu am discutat despre varianta Mircea Geoană în partid în acest moment, nu am fost la întâlnirile de ieri sau alaltăieri când s-a spus că s-a discutat despre această variantă în coaliție, nu am fost la această întâlnire pentru că s-au întâlnit președinții și secretarii generali.

Nu am discutat această variantă, mai extinsă. (…) Vom hotărî, în principiu, din partid, așa s-a hotărât în ultimii 20 de ani. E adevărat că în ultima perioadă am pierdut…“, a adăugat Vasile Dîncu.