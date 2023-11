Cătălin Țociu, fost participant la „America Express”, rămâne în anturajul show-urilor de la Antena 1. Fiul lui Romică Țociu a bătut palma cu șefii postului pentru un nou proiect. El va participa la „Chefi la cuțite”, show-ul care din această toamnă a rămas fără Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu.

Țociu jr. a dat informația la podcastul Giuliei Anghelescu, unde a fost alături de tatăl său.

„Voi apărea la Chefi la cuțite! Am fost în America Express, cum să nu mă duc și la Chefi la cuțite? Păi, asta cu chefii e pistol cu apă pentru mine după ce am fost la America Express!

Cătălin Țociu spune că este pasionat de bucătărie de mic. El are și un preparat despre care spune că e imbatabil: pizza. Țociu junior spune că este o responsabilitate foarte mare să faci mâncare și apoi să-i dea cuiva să consume produsul său.

„Eu am avut pasiunea asta de mic, dar fiind un tip timid mi s-a părut o responsabilitate mare să intru într-o bucătărie să faci mâncare, să o livrezi unei persoane și să o consume acea persoană.

Am început ușor-ușor, am făcut scoala de pizza, am lucrat și am văzut că e bine. Copiilor mei le place cel mai mult pizza făcută de mine”, a mai spus acesta.