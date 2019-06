Mai întâi a fost declarația privind impozitarea angajaților din IT, pentru ca ulterior aceasta să fie secondată de declarația prin care liderul PNL susține că nu i se pare normal ca toți angajații de la stat să primească vouchere de vacanță.

Replica din partea social-democraților nu s-a lăsat prea mult așteptată. Olguța Vasilescu îi răspunde ironic lui Ludovic Orban, propunându-i acestuia ca voucherele de vacanță să fie acrodate doar votanților PNL.

„Ludovic Orban recidivează: ‘Nu mi se pare normal ca toţi angajaţii din sectorul public să beneficieze de vouchere de vacanţă…’ Aşa este, Ludovic! Eu propun să le dea doar celor care au votat cu PNL, că ei votează și cu Johannis și doar ei merită în vacanță…”, scrie Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Afirmaţia preşedintelui PNL a fost făcută luni, într-o conferinţă de presă, Orban încercând să explice de ce a luat la ţintă facilităţile fiscale ale angajaţilor din IT. „N-am nimic cu cei care lucrează în IT. Ceea ce am spus a fost legat de modul în care PSD gândeşte politicile creând privilegii pentru unii din dorinţa de a-şi dezvolta un electorat captiv. Am mai dat şi alte exemple. Vă dau numai un exemplu, voucherele de vacanţă. Nu mi se pare normal ca toţi angajaţii din sectorul public să beneficieze de vouchere de vacanţă, în timp ce angajaţii din mediul privat să beneficieze de vouchere de vacanţă numai dacă doreşte compania. Din acest motiv, noi avem o propunere tot pentru eliminarea discriminării, permiţând companiile să deducă costul cu acordarea voucherelor de vacanţă, astfel încât să permitem egalitatea de tratament între cei care lucrează în mediul privat şi cei care lucrează în sectorul public”, a afirmat Orban.

