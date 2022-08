Oamenii i-au cerut lui George Simion să candideze la alegerile prezidențiale din 2024

Deși mai sunt doi ani până la viitoarele alegeri prezidențiale din țara noastră, alegătorii se întreabă deja cine va fi noul președinte al României. Unele persoane sunt preocupate de această chestiune chiar și astăzi, când liderul partidului AUR s-a căsătorit.

La scurt timp după ce a avut loc cununia religioasă dintre George Simion și Ilinca Munteanu, invitații lor i-au cerut mirelui să candideze la viitoarele alegeri prezidențiale. Bucuroși, tinerii îndrăgostiți au urcat pe o scenă pentru a le mulțumi invitaților că au venit la nunta lor. În acel moment, unele persoane au strigat: „Candidează, George, la prezidențiale”. „George, președinte”.

Rămâne de văzut dacă liderul partidului AUR va face acest pas în 2024.

George Simion și-a mediatizat nunta pentru a le arăta oamenilor de ce este capabil

Vă amintim că, vineri după-amiază, după ce a spus „da” în fața ofițerilor de stare civilă, George Simion a mărturisit că și-a mediatizat propria nuntă așa mult pentru că a vrut să le arate oamenilor de ce este capabil. Din punctul său de vedere, cine nu este capabil să organizeze o nuntă, nu este în stare nici să conducă o țară.

„Orice fac eu este un gest politic și îmi asum (…) Care ar fi fost modelul de nuntă pe care are ar fi dorit să-l vadă la mine? O nuntă cu o sută de oameni, să zburăm în Thassos sau în Creta? Noi am făcut o nuntă într-un sat din Vâlcea. Tot ce fac eu este un gest politic. Dacă nu aș fi capabil să organizez această nuntă, aș arăta că nu sunt, că nu suntem capabili să conducem o țară. Am trecut demult de la stadiul în care mi-aș fi permis să am chestiuni care să nu fie publice”, a explicat George Simion.

Astăzi, George Simion și aleasa inimii sale și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu într-un sătuc din Vâlcea: Oveselu – Măciuca. Nunta lor are o tematică tradițională, așa că toți invitații, inclusiv mirii, au fost nevoiți să poarte straie populare. Petrecerea are loc în aer liber. Nuntașii dansează pe un câmp, unde sunt întinse și mesele cu mâncare.

Tot acolo sunt amplasate și trei scene (una principală și două secundare), unde vor concerta: Theo Rose, Nicolae Furdui Iancu, Taraful lui Viorel Pană, naistul Nicolae Voiculeț, Ionel Tudorache și Taraful de la Vărbilău, Raluca Diaconu, Carmen Șerban și trupa sa.