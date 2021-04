Fostul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru a precizat, pentru Gândul Live, că ar prelua oricând instituția de la Vlad Voiculescu dacă i se cere acest lucru și dacă partidul din care face parte ar coordona MS.

El a mai precizat că lucrurile în sistemul sanitar s-au complicat odată cu venirea celui de-al treilea val al pandemiei. Pe lângă asta, spune fostul ministru, spitalele din România nu au mai avut parte de investiții în ultimii 30 de ani.

„Venind un val trei cu o contagiozitate mai mare, lucrurile se complică. Am văzut că spitalele nu mai rezistă. Anul trecut am făcut o modernizare forțată a unor spitale vechi. Am plecat de la 5 spitale pentru COVID și am ajuns la 230, dar nimeni nu se gândește la partea umană. Trebuie să ne uităm și la ce se întâmplă în Germania, Anglia și Israel, țări care au trecut sau trec prin perioade dificile și le gestionează eficient”, a spus fostul ministru al Sănătății la Gândul.