Mama lui Gigi Becali, Alexandrina, este o femeie foarte credincioasă. O prezenţă discretă, femeia în vârstă de 88 de ani merge deseori în pelerinaj la mănăstiri. Ea este văzută de obicei îmbrăcată în negru, pentru că poartă doliu în memoria soţului ei, Tase Becali, care a murit în 1989, dar şi a surorii mai mari a lui Gigi Becali, Dorina, care a încetat din viaţă câţiva ani mai târziu.

Alexandrina Becali este privită ca un adevărat lider în de către rudele ei şi este principalul sfătuitor al fiului său atunci când vine vorba despre problemele de familie. Gigi Becali îşi iubeşte foarte mult mama şi nu uită niciodată că aceasta trecut peste toate greutăţile şi chiar a încercat din răsputeri să obţină eliberarea sa din închisoare mai devreme.

Dărnicia de care dă dovadă Gigi Becali a fost, cel mai probabil, învăţată de la mama sa. Alexandrina este milostivă şi are întotdeauna bani sau alimente pentru persoanele amărâte care vin în preajma bisericii. În plus, de multe ori, ea a încercat să-i ajute pe oamenii săraci şi ambiţioşi şi, cu ajutorul lui Gigi Becali, le-a găsit unora dintre ei un loc de muncă.

Ce povestea Gigi Becali despre copilărie şi despre mama sa

Într-un interviu acordat pentru Capital în urmă cu aproape trei ani, Becali povestea cum l-a tratat mama lui în copilărie.

“Mama este o femeie foarte iubitoare. Şi a fost foarte blândă cu mine în copilărie. Nu m-a lovit niciodată. Era croitoreasă şi îmi croia cele mai frumoase haine. Toată familia îşi dădea viaţa pentru mine. De la tată, surori, mamă, bunică. Eram ca un înger pentru ei. Tata mi-a dat o singură dată o palmă pentru că am scăpat oile. S-a simţit foarte vinovat pentru că mi-a spart un dinte şi am plâns amândoi. Am decis atunci să nu îi spunem mamei ca să nu o supărăm. Erau şi lucruri pe care nu le tolerau. Nici mama nici tata nu erau de acord cu minciuna. Tata spunea că adevărul şi dreptatea sunt cele mai bune arme. Ţineau foarte mult ca lucrurile să fie corect făcute. Era nenorocire dacă se întâmpla să mint, dar nu se întâmpla.

Femeia e dătătoare de viaţă. De aceea, cea mai mare iubire şi cel mai mare respect le am pentru femei. Mama este cea care m-a ţinut în pântec nouă luni. Sunt bucată din ea. Când o doare ceva, mă rog la Dumnezeu să îi ia durerea şi să mi-o dea mie. Pe de altă parte, regula dată de Sfânta Scriptură, pe care eu am regăsit-o în relaţia dintre părinţii mei, este ca femeia să fie supusă bărbatului. Ca să înţelegi: noi, bărbaţii, ar trebui să fim pentru femei cum e Hristos pentru Biserică. Da! Dar trebuie să vă iubim cum Hristos a iubit Biserica. Asta fac eu. Şi pe mama, şi pe soţia mea, şi pe fetele mele le iubesc cum iubeşte Hristos Biserica şi mi-aş da viaţa pentru ele. Însă trebuie să fie supuse bărbatului. Aceasta e şi dinamica pe care am văzut-o şi între părinţii mei. Mama era de o frumuseţe răpitoare. Tata îi dădea şi luna de pe cer. Era un bărbat capabil şi muncitor”, mărturisea omul de afaceri.

