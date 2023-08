Cântărețul a mărtursit că mama sa nu l-a vrut și a ajuns într-un centru de plasament. În tot acest timp, tatăl său era la închisoare, sub acuzație de furt.

Cine este Gheboasă?

De asemenea, acesta a spus că a avut șansa să fie adoptat de o familie, care îl ducea să îl viziteze pe tatăl său, în închisoare, fără să-i spună adevărul despre ce i s-a întâmplat acestuia.

„Până la 6 ani, mergeam în vizită la închisoare și părinții mei adoptivi mă țineau la un geam să îl văd. Nu înțelegeam prea multe, nu înțelegeam ce înseamnă pușcăria, de ce e închis acolo. Lumea nu îmi spunea, pentru că dacă mi-ar fi spus că tata a ajuns acolo pentru că a făcut fapte rele, eu poate îl vedeam ca un om rău și nu mai trăgeam așa spre el. Când era mai tânăr a furat.”, a mărturisit Gheboasă, în podcastul „În Oglindă”.

I-a avut alături pe părinții săi adoptivi, chiar dacă mama lui l-a respins

Din fericire, i-a avut alături pe părinții săi adoptivi, dar și pe bunicii care au avut grijă de el, chiar dacă mama lui l-a respins. Îndată ce a ieșit din închisoare, tatăl său a făcut demersurile necesare pentru a obține custodia.

„Când eram mai mic, tatăl meu nu a putut să mă ia. Era arestat, iar mama mea nu mă voia. Asta e tot ce știu eu. Bunicii mei mi-au zis. Eu nu am ținut legătura cu mama, pentru că m-a urât toată viața. Ea nu m-a vrut niciodată și cumva nici eu nu am vrut-o pe ea. Nu m-a dat la întors, nu am suferit foarte tare, pentru că atunci când am crescut l-am avut pe tata și bunicii m-au ținut strâns la piept.

Mama, când ne întâlneam pe stradă, mă înjura. Tatăl meu a făcut tot posibilul să mă ia. Eu am fost în plasament la o familie 5-6 ani de zile, care m-au botezat. După 6 ani, tata s-a eliberat și a făcut tot posibilul, pe cale legală, prin instanță să mă ia”, a mai spus cântărețul.

Regretabil, cântărețul a intrat într-un anturaj care i-a cauzat multe probleme. La vârsta de 16 ani, tânărul a fost în arest timp de 24 de ore, după ce a fost implicat într-o bătaie de stradă, alături de alți prieteni.

„Am făcut o infracțiune. Și în momentul de față mă judec într-un dosar pentru o faptă pe care am făcut-o la 16 ani, când ne-am bătut grup cu grup, iar unul din celălalt grup și-a luat bătaie foarte rău, adică aproape de tentativă de omor, 85 de zile de îngrijiri medicale, foarte rău.

Am stat pe beci 24 de ore, deci am fost și arestat 24 de ore. Eram foarte mic, aveam 16 ani, eram un puști. Tocmai de aia, probabil, nu am fost judecat ca restul”, a conchis căntărețul.