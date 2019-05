Locul 1

Maia Morgenstern

Grația și autenticitatea cu care interpretează fiecare rol i-au generat o notorietate care a depășit

cu mult granițele țării noastre. Un artist prea mare pentru a aparține unui singur popor, Maia

Morgenstern s-a dăruit prin rolurile sale lumii întregi, participând la scrierea unei file a culturii

internaționale.

Locul 2

Loredana Groza

Muzică și dans, cinema și televiziune, Loredana este unul dintre artiștii compleți ai României.

Reușește de fiecare dată să spargă barierele dintre generații și să ajungă la inimile românilor,

indiferent că vorbim de cei mai tineri sau mai bătrâni.

Locul 3

Oana Pellea

Nominalizările și premiile strânse de-a lungul carierei spun, în final, prea puține despre măreția

Oanei Pellea. Nu interpretează, ci trăiește rolurile pe care le are și reușește de fiecare dată să

mulțumească atât criticul profesionist cât și spectatorul simplu.

Maia Morgenstern a declarat:

„Am venit direct de la spectacol. Imi face mare plăcere să vă anunț că teatrul evreiesc a născut premiera Scripcarul pe acoperiș. Jucam cu săli pline. Teatru a devenit un centru si un pol al culturii. Foarte curând va fi festivalul de teatru si cultura editia a patra. Ne ducem activitatea in continuare. Aceasta floare e in sentiment de soliditate și se întrupează in acest premiu. Premiul e pentru o echipă întreagă. Oameni care au cred ca ceea ce visezi se poate îndeplini. Sper ca valoarea si grația sa triumfe”

Cum a fost realizat Topul femeilor de succes

În acest top am căutat să plasăm femei care prin exemplele lor de viață pot fi un model și pentru

cele care vor să domine lumea, dar și pentru cele care vor să își crească micuți având cei șapte ani de

acasă. Pentru a fi cât mai aproape de realitate am luat în calcul cinci elemente, care constituie

ingredientele pentru un succes public garantat: realizările, notorietatea, cariera, povestea ce inspiră și

influența. Fiecare categorie a fost notată cu maxim 200 de puncte și cinci stele în casetele grafice de

prezentare a personajelor.

Realizările – Realizările sunt cele care le fac să iasă în evidență pe personajele din acest top, să se

diferențieze de cele care activează în aceleași domenii.

Notorietatea – Este o categorie construită în sine ca un mixaj între celelalte patru categorii, cele care

generează de fapt promovarea.

Cariera – Este categoria care arată cel mai bine gradul de perseverență a fiecărui personaj din acest Top.

Dacă o realizare poate apărea printr-o idee genială, cariera este ceva care se poate construi numai în timp

și cu multă muncă.

Povestea ce inspiră – Este categoria de care societatea are cel mai mult nevoie. Fie că vorbim despre averi

imense, influență sau femei care au reușit împotriva sorții potrivnice, toate aceste povești sunt importante

în primul rând pentru cele care sunt la început de drum. Pentru că toți visăm să fim cineva când suntem

mici. Prin acest top sperăm să oferim vise pentru fiecare adolescentă care îl va citi.

Influență – Sunt femei în acest top în funcție de care se mișcă întregi categorii sociale și, odată cu ele,

economii de sute de milioane de euro. De aceea tredurile pe care le dau ele, modelează societatea și prin

această au un cuvânt greu de spus.

Te-ar putea interesa și: