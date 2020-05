Surse liberale au precizat că cel suspectat că ar fi făcut fotografia în care apare premierul Ludovic Orban, alături de câţiva miniştri, în biroul de la Palatul Victoria, este deputatul Ben Oni Ardelean.

Deputatul Ben Oni Ardelean s-ar fi aflat, alături de cei prinşi în fotografie, la petrecerea organizată în cinstea premierului Ludovic Orban, luni, pe 25 mai, când a împlinit 57 de ani.

Trei persoane în plus

În birou se aflau vicepremierul Raluca Turcan, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu și ministrul Economiei, Virgil Popescu.

În partea cealaltă a camerei se aflau, potrivit surselor din PNL, deputatul Ben Oni Ardelean, şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă şi ministrul Agriculturii, Adrian Oros.

Premierul Ludovic Orban a confirmat, de altfel, că în încăpere se mai aflau trei persoane, pe lângă protagoniştii imaginii apărute în spaţiul public, scrie libertatea.ro.

Fotografia a apărut prima dată pe contul de Facebook al lui Cristian Vasilcoiu, consilierul fostului ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu.

Premierul Ludovic Orban a suportat consecințele

Trebuie precizat că poza, care a devenit virală vineri seară pe internetul din România, a stârnit o mulțime de critici la adresa membrilor Guvernului, ei fiind acuzați că sunt primii care nu respectă legea.

Este în primul rând vorba despre prevederile impuse în starea de alertă, cu privire la purtatul măștii în spații închise, dar și despre legea care interzice fumatul în instituțiile publice.

Iar Premierul Ludovic Orban a plătit, sâmbătă, două amenzi în cuantum de 3.000 de lei pentru fumat și nepurtarea măștii în spații închise, pentru a arăta că persoana sa nu trebuie exceptată de la prevederile legale.

Ben Oni Ardelean nu recunoaște

De cealaltă parte, deputatul Ben Oni Ardelean a transmis, sâmbătă, un mesaj pe grupul intern al partidului, în care dă asigurări că nu are nicio legătură cu apariţia în spaţiul public a fotografiei în care premierul Ludovic Orban petrece, în biroul de la Palatul Victoria, alături de câţiva miniştri.

”Dragi colege si colegi, sunt sigur că au ajuns și la voi bârfele care circulă pe net, cum că eu as fi autorul fotografiei care circulă. Nu am răspuns presei că nu am de ce să reacționez la bârfe și nici nu vreau să întrețin atmosfera prin dezmințiri la ceea ce apare pe ”surse”. Dar, din respect față de voi, colegii mei, vă spun clar si răspicat: nu am nicio legătură cu ceea ce a apărut în spațiul public”, a transmis Ben Oni Ardelean, conform sursei citate.

Orban a plătit amenda

„Prim-ministrul Ludovic Orban a achitat astăzi, 30 mai a.c., prin intermediul platformei www.ghiseul.ro, două amenzi în valoare cumulată de 3000 de lei, la cuantumul maxim prevăzut de lege, pentru fumat și nepurtarea măștii în spații închise.

Premierul consideră că regulile trebuie respectate în aceeași măsură de către orice cetățean, indiferent de poziția pe care o ocupă, iar în cazul în care acestea sunt încălcate trebuie aplicate sancțiunile stabilite de lege, fără a face distincție”, arată un comunicat al Guvernului.