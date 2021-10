CIEL România: Viitorul aparține companiilor digitalizate

Roxana Epure, managing partner CIEL România are o opinie în legătură cu evoluția companiilor digitalizate pe piața din România. Potrivit acesteia, ”cu o investiție de doar 100 de euro pe an în soluții software, antreprenorii câștigă ore în plus pentru fiecare angajat”.