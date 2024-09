Așadar, Viktor Orban și-a amânat discursul planificat pentru miercuri în fața Parlamentului European. Premierul maghiar spune că decizia a fost luată din cauza inundațiilor severe care au lovit Ungaria.

Premierul maghiar se concentrează astfel asupra condițiilor meteorologice extreme și inundațiilor în curs care au lovit Ungaria.

El a oferit mai multe informații într-un mesaj publicat pe contul de X.

Amintim că Europa Centrală și de Est a fost grav afectată de ploi torențiale și inundații în urma Ciclonului Boris. Condițiile meteo extreme au dus la moartea a cel puțin 10 persoane și evacuarea a mii de oameni din casele lor.

Due to the extreme weather conditions and the ongoing floods in Hungary, I have postponed all my international obligations.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 16, 2024