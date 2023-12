Christophe Moreau, fost ciclist francez, a dezvoltat o problemă de alcoolism la finalul carierei sale. Asta, după ce a ocupat locul patru în Turul Franței din 2000. Această dependență l-a condus pe Moreau în închisoare, conform informațiilor furnizate de lefigaro.fr.

Christophe Moreau a experimentat o cădere abruptă și violentă după încheierea carierei sale în ciclism. Perioada post-carieră a fost o coborâre în infern pentru fostul ciclist francez, în vârstă de 52 de ani. El a ocupat locul patru în Turul Franței din 2000.

El s-a adâncit în alcool și droguri, iar consecințele au culminat cu condamnarea sa la o lună de închisoare și trimiterea la dezintoxicare la începutul acestui an.

Incidentul care a declanșat această spirală a avut loc când Moreau, aflat într-o stare avansată de ebrietate, a amenințat-o cu moartea pe fosta sa soție în timp ce vorbea la telefon cu fiica sa.

Fostul rutier Christophe Moreau a declarat pentru Le Parisien că, atunci când a fost în custodia poliției, i s-a prezentat o înregistrare cu ceea ce spusese.

El a recunoscut că a auzit o persoană amenințând-o pe fiica sa și vorbind cu agresivitate față de mama ei, constatând ulterior că acea persoană era el însuși.

Moreau a recunoscut că s-a comportat ca un om pierdut și că a trebuit să suporte consecințele acestui comportament.

