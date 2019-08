Șapte companii internaționale s-au oferit să fie investitori strategici pentru relansarea proiectul centralei nucleare de la Belene, un oraş bulgar de pe malul Dunării. Proiectul este estimat la cel puţin la 10 miliarde de euro.

Cele şapte companii sunt: firma rusă de stat Rosatom prin intermediul subsidiarei Atomenergoprom; firma de stat Korea Hydro & Nuclear Power Co. Ltd; o companie înregistrată în Germania; firma de stat China National Nuclear Corporation; două consorţii înregistrate în Bulgaria (Elektrocentrala Belene 2019 şi AEC Belene), precum şi compania bulgară IPK & UP EOOD, informează dcbusiness.ro.

De asemenea, firma franceză Framatome, o divizie a grupului EDF, şi grupul american General Electric şi-au manifestat interesul de a furniza echipamente şi a efectua lucrări pentru centrala nucleară de la Belene.

În sfârşit, companiile bulgare Grand Energy Distribution şi Atomenergoremont AD vor să achiziţioneze participaţii minoritare la acest proiect, firma bulgară European Trade of Energy şi-a exprimat interesul pentru achiziţionarea de energie electrică, iar Macedonia de Nord vrea să participe la implementarea acestui proiect prin achiziţionarea unei participaţii minoritare de către compania sa de electricitate şi un contract de furnizare de electricitate pe termen lung.

Autorităţile bulgare vor ca până la data de 22 mai 2020 să finalizeze negocierile cu potenţialii participanţi. În 2008, compania rusă Atomstroyexport şi compania energetică de stat NEK au semnat un contract pentru designul, construcţia şi instalarea a două unităţi la o centrală nucleară ce urma să fie amplasată la Belene, pe Dunăre.

În 2012, Bulgaria a anulat însă proiectul din lipsa unor investitori străini, la care s-au adăugat presiunile Bruxellesului şi Washingtonului de a limita dependenţa energetică a ţării faţă de Rusia.

